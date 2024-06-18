عبدالحليم قنديل لـ"الشاهد": أدركت ضرورة رحيل الإخوان قبل أن يحكموا

قال عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إنه أدرك ضرورة رحيل نظام الإخوان قبل أن يبدأ حكمهم.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى بداياته السياسية، قائلًا: "كنت منضم لحزب التجمع أيام السادات 1977، والذي كان له دور المعارض الأساسي للرئيس السادات وكان الحزب يتكون من 150 ألف مؤسس، وكنت من مؤسسي حركة كفاية في العشرية الأخيرة من حكم مبارك".

ولفت إلى أن حركة كفاية مثل ريشة في هواء قوتها في فكرتها وليس في جسدها، كلما كان الجو حارًا صعدا في السماء.