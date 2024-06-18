الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبدالحليم قنديل لـ"الشاهد": أدركت ضرورة رحيل الإخوان قبل أن يحكموا

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل

قال عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إنه أدرك ضرورة رحيل نظام الإخوان قبل أن يبدأ حكمهم.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى بداياته السياسية، قائلًا: "كنت منضم لحزب التجمع أيام السادات 1977، والذي كان له دور المعارض الأساسي للرئيس السادات وكان الحزب يتكون من 150 ألف مؤسس، وكنت من مؤسسي حركة كفاية في العشرية الأخيرة من حكم مبارك".

ولفت إلى أن حركة كفاية مثل ريشة في هواء قوتها في فكرتها وليس في جسدها، كلما كان الجو حارًا صعدا في السماء.

اقرأ أيضًا:

عبدالحليم قنديل لـ"الشاهد": فى عام 2006 وُجهت إلىّ تهمة إهانة الرئيس

قنديل عبدالحليم قنديل ثورة 25 يناير ثورة 30 يونيو الباز الشاهد

مواد متعلقة

عبدالحليم قنديل يكشف لـ"الشاهد" كيف تنبأ بقدوم الإخوان للحكم؟

عبدالحليم قنديل لـ"الشاهد": المجتمع المصرى تعرض لهجرتين وعاد للدينية المعممة

عبدالحليم قنديل يكشف لـ"الشاهد" كيف تنبأ برحيل مبارك ومجىء الإخوان

يجمعون أوراق الشجر.. عادات وتقاليد غريبة لاستقبال العيد في جزر المالديف

على جمعة يفجر مفاجأة عن سبب تسمية المصريين العيدين بالصغير والكبير

"متقلبهاش محزنة".. على جمعة يكشف حكم زيارة القبور فى أول أيام العيد

لماذا يزين المسلمون فى باكستان الأضحية برسومات وألوان مبهجة؟

تزيين الأضحية برسومات وألوان مبهجة.. عادات وتقاليد باكستانية في عيد الأضحى

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثى: 10 غارات أمريكية بريطانية على الحديدة فى ساعات

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

عاجل.. انقطاع الكهرباء عن قرى جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلى

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

عاجل.. اعتقالات وإصابات خلال إخلاء متظاهرين من أمام منزل نتنياهو

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

صور

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله