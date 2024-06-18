عبدالحليم قنديل: كتبت عنوان "سقوط الإخوان فى ميدان التحرير" بعد 100 يوم من حكم مرسى

قال عبدالحليم قنديل الكاتب الصحفي: "كتبت عنوان "سقوط الإخوان في ميدان التحرير" بعد 100 يوم من حكم مرسي".

وأضاف عبدالحليم قنديل، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "extra news": "مجموعة من الشبان المنتسبين للثورة قد خرجوا في ميدان التحرير وقد راقبت وقائع هذا اليوم، حيث بدأ اليوم بعدد من الشبان غير الإخوان، يهتفون ضد مرسي ثم بعد ذلك زحف جحافل من الإخوان، لكي تفترس هؤلاء الشباب، ودارت المعركة سجالًا، لكنها انتهت على أن المفترض افتراسهم من شباب غير الإخوان، هم من بقوا في الميدان، وانتهى اليوم على ذلك، ولذلك اعتبرت بالإيحاء مع الفكرة المسبقة، والقادمة من أن الإخوان يكررون "مبارك" لكنهم "بلحية".