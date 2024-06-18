الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصواريخ الروسية تقصف أهدافا أوكرانية فى 110 مناطق وتستهدف عددا من الألوية

صواريخ روسية
صواريخ روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران العملياتي التكتيكي والصورايخ الروسية، استهدفت مواقع أوكرانية في 110 مناطق، بالإضافة إلى عدد من الألوية العسكرية الأوكرانية.

وقامت وحدات قوات مجموعة الشرق التابعة للقوات الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك.

وبلغت خسارة القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 عسكريًا و3 سيارات ومدفعين ذاتيي الدفع من عيار 155 ملم من طراز كراب بولنديي الصنع، ومدفعي هاوتزر من طراز إف إيتش-70 عيار 155 ملم، كما تم تدمير مستودعين ميدانيين لذخائر القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف البيان "وحدات قوات مجموعة (دنيبر) التابعة للقوات الروسية، استهدفت أفراد ومعدات تابعة لتشكيلات لواء المشاة الأوكراني 141، ولواء الهجوم الجبلي 128، في مناطق جيريبيانكي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 50 عسكريًا، وسيارتين، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز /دي-20/، ومدفع /هاوتزر/ 122 ملم من طراز (دي-30).

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 12 مركبة جوية أوكرانية مسيرة، خلال النهار.

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