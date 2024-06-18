عبدالحليم قنديل لـ"الشاهد": ثورة يناير خلقت يتيمة غير قادرة على الحكم

قال عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إنه لم يكن لديه أدنى شك قبل 25 يناير، أن جماعة اليمين الثروي والفساد على كراسي السلطة، واليمين الديني على كراسي المجتمع، وأنه ستحدث عملية انتقال يزول طرف ويحل محله الطرف الآخر، وهذا أثر على الثورة ذات الموجتين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في الثورتين، مشاهد الميادين كانت تخلع القلب، شعب متحضر، لكن ثورة 25 يناير كانت يتيمة غير قادرة على نقل ما يجري في الميدان للبرلمان، غير قادرة على الحكم، عندك شعارات "عيش حرية عدالة اجتماعية"، بلد مخنوقة، أتيح له في لحظة أن ينطلق، ترفع الغطاء عن آبار غضب جوفي، فتدفق الناس بمئات الآلاف ثم بالملايين".

وأردف: "كان ليا قول في 2005 إنه بخروج 100 ألف اعتبر الأمر انتهى، وسيظهر الملايين، في 25 يناير خرج 80 ألفًا، وكانت ظاهرة اجتماعية، فالثورات ليست هواية ولا غواية، ولا كلها انفلاتات أمنية".