الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السعودية: ضخ 3 مليارات لتر مياه عذبة خلال يومى التروية وعرفة واليوم الأول للعيد

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أعلنت الهيئة السعودية للمياه، الإثنين، ضخ أكثر من 3 مليارات لتر من المياه العذبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال يومي التروية وعرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار خطتها التشغيلية لتأمين الإمداد من كافة مكونات المنظومة التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، لخدمةوراحة ضيوف الرحمن وكافة المستفيدين في موسم حج هذا العام 1445هـ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مكونات المنظومة تمكنت من خلال تضافر الجهود، ووفق الخطط والاستعدادات المعدة مسبقًا، من تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، حيث استطاعت كلٌ من "تحلية المياه" - الذراع التشغيلي المرحلي للهيئة السعودية للمياه - ومنظومات الإنتاج في الشركة السعودية لشراكات المياه وشركائها في القطاع الخاص من رفع الطاقة الإنتاجية للمياه إلى مستويات قياسية، فيما قامت شركة نقل وتقنيات المياه بتوفير المياه المنتجة لشركة المياه الوطنية التي أكملت الجهود التكاملية للمنظومة بتوزيع وضخ الكميات المعلنة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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