جوتيريش يدعو دول العالم إلى سرعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، دول العالم إلى سرعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.



وقال الأمين العام - في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يوافق 17 يونيو من كل عام - إن أمن ورخاء وصحة ملايين الناس يعتمد على الأراضي المزدهرة، التي تدعم الحياة وسبل العيش والنظم الإيكولوجية.



وأضاف: نخرب الأرض التي تدعمنا؛ ففي كل ثانية، يتدهور ما يعادل أربعة ملاعب كرة قدم من الأراضي السليمة. وكما يذكرنا محور تركيز الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر لهذا العام، يجب أن نكون "متحدين من أجل الأرض".



ودعا الحكومات والشركات والأكاديميين والمجتمعات المحلية وغيرها أن تتكاتف وتعمل.. وقال: نعرف ما يتعين علينا القيام به: إنه منصوص عليه بوضوح في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.وإذ نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الاتفاقية، يجب على العالم تسريع وتيرة التنفيذ بشكل كبير، وبناء الزخم من أجل عقد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض؛وضمان سماع الشباب في المفاوضات.



ودعا جوتيريش - في ختام رسالة - الجميع إلى زرع بذور مستقبل مزدهر للطبيعة والإنسانية.