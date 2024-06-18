يحرص محبو كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى 2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث تستمر منافسات يورو 2024، بينما سيترقب عشاق كرة القدم حول العالم الظهور الأول للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو مع منتخب بلاده أمام التشيك.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى 2024

وفي عالمنا العربي تقترب منافسات كأس الأردن من نهايتها بمواجهتين ساخنتين في دور ربع النهائي من المسابقة.

ويعود النادي الأهلي المصري لمنافسات الدوري بمواجهة قوية مع نادي الاتحاد السكندري بالإضافة إلى مباراتين أخرتين.

وفي التقرير التالي تنشر "الدستور" جدولًا لأبرز مباريات يوم الثلاثاء 18 يونيو والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

مواقيت المباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأردن

السلط x سحاب - في تمام الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر - Jordan Sport HD.

الرمثا x الوحدات - في تمام الساعة 08:45 مساء بتوقيت مصر - Jordan Sport HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة x الداخلية - في تمام الساعة 04:00 عصرا بتوقيت مصر - OnTime Sports.

زد x فاركو - في تمام الساعة 07:00 مساء بتوقيت مصر - OnTime Sports.

الأهلي x الاتحاد - في تمام الساعة 07:00 مساء بتوقيت مصر - OnTime Sports..

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024

تركيا x جورجيا - في تمام الساعة 07:00 مساء بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1 Max.

البرتغال x التشيك - في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1 Max.