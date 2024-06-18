الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز

عبد الحليم قنديل لـ"الشاهد": مصر تحولت من عقم الخيال لخصوبة التفكير

عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن تقديره لنظام جماعة الإخوان بأنه سيفشل، وهذا التحليل جاء من الفترة الاستثنائية التي حدثت من ثورة يناير حتى الوصول للسلطة.

تجدد الخصوبة الفكرية 

وأكد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في الفترة الزمنية من ٢٥ يناير لـ ٣٠ يونيو تحولت مصر من عقم الخيال إلى خصوبة التفكير، وكان من سوء حظ الإخوان الوصول للسلطة في هذه الفترة الاستثنائية.

انتهاء حكم الإخوان

وتابع: "كنت أعلم أن أكبر عدو لحكم الإخوان هم جماعة الإخوان أنفسهم، وبحكم العمل الصحفي والسياسي أعلم الكثير عن صفات قيادات هذه الجماعة".

واستطرد: "كنت أعلم جيدًا أن الشعب المصري سوف يثور على حكم الإخوان، وكنت أعرف أيضًا أن فترة حكم الإخوان سوف تجدد خصوبة الفكر المصري".

وأشار إلى أن مدته كمنسق عام لحركة كفاية انتهت مع بداية نشوب ثورة 25 يناير، لذا أنشأت حزب للثورة على يسار الوسط، ورغبة الناس المتعجلة تعوق الوصول حتى اليوم إلى تحقيق أهداف هذا الحزب.

عبد الحليم قنديل كاتب صحفي اكسترا نيوز وصول الإخوان للحكم الشاهد

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