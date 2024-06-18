عبد الحليم قنديل لـ"الشاهد": كنت أعلم أن حكم الإخوان أقصر طريق للتخلص منهم

قال الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إنه أعلن تأييد حمدين صباحي في الحملة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد ثورة يناير، معلقًا: "رفضت مقاطعة الانتخابات مثلما فعل الكثيرون".

حكم الإخوان بداية النهاية

وأكد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد”، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه كتب مقالة بعنوان طويل للغاية، كان مضمونة متمثل في "الشعب يختار بين العار والنار، والتصويت لمرسي على طريقة لحم الموتى وأكل الخنزير".

وتابع: "كنت أعلم أن وصول الإخوان للسلطة سيكون له فائدة عظمى في التاريخ، والتجربة العملية للإخوان هي ما أزاحت هذه الجماعة عن الحكم للأبد".

التخلص من الإخوان

واستطرد: "كنت أعلم أن حكم الإخوان هو أقصر طريق للتخلص منهم أبديًا، لذا كنت أرغب أن يحصل الإخوان بالفعل على السلطة والرئاسة حتى يعلم الجميع خبايا هذه الجماعة".