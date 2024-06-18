الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. فرنسا تفتتح مشوارها فى البطولة بفوز صعب على النمسا

فرنسا
فرنسا

افتتح منتخب فرنسا مشوار في بطولة أمم أوروبا، بفوز صعب على نظيره النمسا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

الفوز رفع رصيد الديوك إلى ثلاث نقاط في مجموعته ليتصدر المجموعة رفقة منتخب هولندا، بينما تذيلها النمسا وبولندا.

الشوط الأول

الاستحواذ على مجريات اللعب في الشوط كان للديوك وصل إلى 56% مقابل 44% للنمسا.

وبدأ كيليان مبابي خطورة فرنسا مبكرة بالدقيقة 8، بعدما انفرد من الجناح الأيسر وسدد بقوة تصدى لها حارس النمسا.

وكانت أخطر فرص اللقاء لصالح النمسا في الدقيقة 35، بعدما وجد مهاجم المنتخب نفسه وجها لوجه أمام مينيان وسدد لكن الأول تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 38 ومن مجهود فردي من مبابي أرسل عرضية، حولها ووبر مدافع النمسا بالخطأ في مرماه ليمنح الديوك التقدم في اللقاء.

الشوط الثاني 
أهدر مبابي فرصة الهدف الثاني بعدما انفرد بالمرمى كاملًا، وسدد بغرامة بجوار المرمى بالدقيقة ٥٤.

وفي الدقيقة ٦٦ باتريك فيمير أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع.

يورو 2024.. مبابي يقود فرنسا وسبيتزر أساسي مع النمسا

ويقود فرنسا كيليان مبابي ويجاوره في خط الهجوم ماركوس تورام، عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان، بينما يبدأ نجولو كانتي وأدريان رابيو في وسط الملعب.

وجاء تشكيل فرنسا كالآتي:

حراسة المرمى: مينيان.

خط الدفاع: كوندي، سالابيا، أوباميكانو، هيرنانديز.

خط الوسط: جريزمان، رابيو، كانتي.

خط الهجوم: مبابي، تورام، ديمبيلي.

بينما جاء تشكيل النمسا كالآتي:

حراسة المرمى: بينتز.

خط الدفاع: يوش، دانسو، ووبر، مويني.

خط الوسط: سويلاد، سبيتزر، بومجرتنر، لايمر.

خط الهجوم: جريلتش، جريجوتش.

ويتواجد منتخبًا فرنسا والنمسا في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبي بولندا وهولندا الذين التقيا أمس في مستهل مشوار المجموعة، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف.

فرنسا النمسا بطولة يورو 2024 الفرنسى كيليان مبابي كانتي

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