مؤثر كويتي يشيد بما قدمته الدولة المصرية في تعزيز قوتها الناعمة: ليس لها منافس (فيديو)

أشاد مؤثر كويتي يدعى عبدالله محمد الملا بما قدمته الدولة المصرية في تعزيز قوتها الناعمة ودور الفن المصري في التأثير على الرأي العام العربي.

وقال في مقطع فيديو متداول: “القوى الناعمة سلاح فعال ولها تأثير هائل، ومصر مركز لهذه القوة الناعمة، ومنذ بداية القرن العشرين عملت على تقويتها واستثمرت فيها ببراعة”.

كيف أصبح الفن المصري قوة ناعمة التي لا تُقهر وأداة استراتيجية لتوجيه الرأي العام في العالم العربي؟ pic.twitter.com/KOIDOIsrAK — عبدالله محمد الملا (@aalmulla14) June 17، 2024

وأضاف: “ساهت هذه القوى في نشر اللهجة المصرية وتوصيل رسائل سياسية”، موضحا أن النجوم المصريين يتصدرون المشهد في العالم العربي حتى الآن.

وتابع: “الاستثمار لم يكن عشوائيا، وكان أداة استراتيجة لتوجيه رأي العام، ولايمكن لأي منافس مجارة الدولة المصرية في ذلك”.