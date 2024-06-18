سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

يحرص الشباب المقبلين على الزواج مع قرب موعد الزفاف معرفة سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب في ثالث أيام عيد الأضحى 2024، في التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بمحلات الصاغة نحو قيمة 3130 جنيها للبيع، و3115 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض «الدستور»، في هذا التقرير أسعار الذهب في سوق الصاغة المصرية، وسعر الجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 3577.25 جنيها للبيع، و3560 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

حقق سعر الذهب عيار 22 الآن نحو 3279 جنيهًا للبيع، و3263.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3130 جنيهًا للبيع، و3115 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18

حقق سعر الذهب عيار 18 استقرارًا الآن، وسجل نحو 2682.75 جنيه للبيع، و2670 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 14 استقرارًا الآن، وسجل نحو 2086.75 جنيه للبيع، و2076.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وحقق سعر الذهب عيار 12 استقرارًا الآن، وسجل نحو 1788.5 جنيه للبيع، و1780 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

كما سجل سعر الذهب عيار 9 الآن نحو 1341.5 جنيه للبيع، و1335 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما بلغ سعر الجنيه الذهب الآن نحو 25040 جنيها للبيع، و24920 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

كما وصل سعر أوقية الذهب الآن نحو 2317 دولارًا للبيع، و2316 دولارًا للشراء.