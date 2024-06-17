الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صاحبة السعادة تعيد أغنية "الشوارع حواديت" للنور (فيديو)

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

قدم برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، والمُذاع على فضائية "دي إم سي" أغنية "الشوارع حواديت" من فيلم الحريف، وذلك خلال الحلقة الخاصة التي حملت عنوان "ليلة في حب الزعيم عادل إمام".

الشوارع حواديت، من غناء فرقة المصريين، وإلحان هاني شنودة، وكلمات الراحل صلاح جاهين، حيث حققت الأغنية نجاحًا باهر في وقتها، وحتى وقتنا هذا.

وكانت قد أعلنت الفنانة إسعاد يونس عن عرض حلقتين في حب الزعيم عادل إمام، خلال إجازة عيد الأضحى، وتناقش الحلقتان كواليس وتفاصيل أعمال الزعيم الفنية على لسان شركائه في النجاح.

كلمات أغنية "الشارع حواديت"

الشوارع حواديت حوادية الحب فيها وحوداية عفاريت

اسمعي يا حلوة لما أضحكك

الشارع ده كنا ساكنين فيه زمان

كل يوم يضيق زيادة عن ما كان

أصبح الآن بعد ما كبرنا عليه

زيّ بطن الأم مالناش فيه مكان

الشوارع حواديت حوادية الحب فيها وحوداية عفاريت

إسمعي يا حلوة لما أضحكك

الشارع ده رحنا فيه المدرسة

اللي باقي منه باقي واللي مش باقي اتنسى

كنسوه الكناسين بالمكنسة

ييجي دور لحظة أسى أنا برضه كمان نسيت

والشوارع حواديت حوادية الحب فيها وحوداية عفاريت

اسمعي يا حلوة لما أضحكك

الشوارع حواديت عادل امام الفنانة إسعاد يونس إسعاد يونس عيد الأضحى

مواد متعلقة

نتنياهو يدرس نقل مسؤولية توزيع المساعدات في غزة إلى الجيش

"الخارجية الأمريكية": على حكومة إسرائيل تسهيل دخول المساعدات إلى غزة

جيش الاحتلال: وزير الدفاع منوط باتخاذ أي قرار يتعلق بالوقف التكتيكي للعمليات العسكرية

اشتباكات عنيفة بين آلاف المتظاهرين والشرطة أمام مقر إقامة نتنياهو

نحن أمام صورة فلسطينية فريدة يدعمها موقف مصري ثابت وراسخ.. مقدمة نارية لعمرو خليل

البيت الأبيض: استقالة جانتس من حكومة الحرب الإسرائيلية شأن إسرائيلى خاص

آلاف المتظاهرين يتوجهون إلى مقر إقامة نتنياهو بالقدس الغربية للمطالبة بإسقاط حكومته

البيت الأبيض: المحادثات مع مصر وقطر بشأن دفع مقترح الهدنة فى غزة قدمًا لا تزال مستمرة

الأكثر قراءة

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

بائع غزل البنات بسوهاج يتحدث لـ«الدستور» عن سبب حزنه

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

زلزال الانشقاقات.. نتنياهو يعلن حل «مجلس الحرب» ويدخل فى صراع مفتوح مع الجيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله