صاحبة السعادة تعيد أغنية "الشوارع حواديت" للنور (فيديو)

قدم برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، والمُذاع على فضائية "دي إم سي" أغنية "الشوارع حواديت" من فيلم الحريف، وذلك خلال الحلقة الخاصة التي حملت عنوان "ليلة في حب الزعيم عادل إمام".

الشوارع حواديت، من غناء فرقة المصريين، وإلحان هاني شنودة، وكلمات الراحل صلاح جاهين، حيث حققت الأغنية نجاحًا باهر في وقتها، وحتى وقتنا هذا.

وكانت قد أعلنت الفنانة إسعاد يونس عن عرض حلقتين في حب الزعيم عادل إمام، خلال إجازة عيد الأضحى، وتناقش الحلقتان كواليس وتفاصيل أعمال الزعيم الفنية على لسان شركائه في النجاح.

كلمات أغنية "الشارع حواديت"

الشوارع حواديت حوادية الحب فيها وحوداية عفاريت

اسمعي يا حلوة لما أضحكك

الشارع ده كنا ساكنين فيه زمان

كل يوم يضيق زيادة عن ما كان

أصبح الآن بعد ما كبرنا عليه

زيّ بطن الأم مالناش فيه مكان

الشوارع حواديت حوادية الحب فيها وحوداية عفاريت

إسمعي يا حلوة لما أضحكك

الشارع ده رحنا فيه المدرسة

اللي باقي منه باقي واللي مش باقي اتنسى

كنسوه الكناسين بالمكنسة

ييجي دور لحظة أسى أنا برضه كمان نسيت

والشوارع حواديت حوادية الحب فيها وحوداية عفاريت

اسمعي يا حلوة لما أضحكك