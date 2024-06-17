الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال جثة شاب غرق فى مياه النيل بالدقهلية

جثه ارشيفيه
جثه ارشيفيه

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من انتشال جثة شاب من مياه النيل فرع دمياط أمام قرية بساط كريم الدين مركز شربين، بعدما نزل للاستحمام هربا من حرارة الجو ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا في المياه.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أهالي قرية بساط كريم الدين بغرق شاب بمياه النيل أمام القرية.

انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين الي مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الجثة لشاب يدعى « علي ياسر علي السن 17 عامًا » من قرية بساط كريم الدين
جري انتشال الجثه بمعرفه الإنقاذ النهري من مياة النيل فرع دمياط امام الكوبري الاسود ناحية قرية بساط كريم الدين، وجري نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتي امرت بتسليم الجثمان لذويه والتصريح بالدفن.

قوات الانقاذ النهري الدقهلية انتشال جثة شاب دمياط شربين

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