وزارة العمل توفر فرص عمل للمدرسين حتى 45 سنة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من 25 وحتى 45 سنة، وذلك بإحدى المدارس الأمريكية الخاصة للغات بالمنوفية.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 15 مدرس لغة عربية، و15 مدرسة لغة إنجليزية، و10 مدرسين رياضيات، و10 مدرسين علوم، و2 مدرس لغة ألمانية، و2 مدرس حاسب آلي، و5 أخصائي اجتماعي، و5 مدرس دراسات، و3 مدرس لغة فرنسية، و2 علاقات عامة، و2 مشرفين عموم، ومشرف حركة من ذوي الخبر 3 سنوات، و4 سائقين.

شروط المتقدمين للوظائف

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي تربية، أو متوسط حسب المجال المطلوب، وذلك من الجنسين، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، مدينة السادات، المنوفية، أو الاتصال على 01005505159.

وكانت قد شهدت الفترة الماضية جهودا كبيرة من وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب في الداخل والخارج، حيث أسهمت الوزارة مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية، في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن.

وتقوم الوزارة بتوفير فرص تشغيل للشباب في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف التي تعلن عنها كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كل المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بكل المحافظات، وأيضا عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي، حيث تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري.

وتشير أحدث معلومات إدارة التشغيل بوزارة العمل إلى أن الوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توظيفيا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام 2023 فقط، وأن الدولة المصرية نجحت في توفير 7 ملايين و240 ألفا و77 فرصة عمل في الداخل والخارج، منهم ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون "شابا وفتاة " في الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023.

ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، تم توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل، و461 ألفا 309 فرص بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.