الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في بيان رسمي.. الزمالك يحدد 4 مطالب لاستكمال الدوري

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيان رسمي حدد فيه أربع مطالب لاستكمال الدوري، وذلك على خلفيه نتيجة مباراته أمام المصري وطالب الزمالك في بيانه.

أولًا... نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة اليوم أمام المصري من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تمامًا، كما نطالب بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.

ثانيا... أنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقًا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.

ثالثا... انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم  ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

رابعا... أن تكون مباراة فاركو المقبلة هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتى نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة.

ويهيب مجلس إدارة نادي الزمالك بكافة الجهات المعنية بتنظيم وإدارة البطولة أن تضطلع بمسؤوليتها وأن تدرك عدالة وقانونية مطالب نادي الزمالك.

ونتطلع إلى أن تبادر تلك الجهات فورًا إلى تأكيد حيادها وموضوعيتها واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ المطالب المشروعة لنادي الزمالك.

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