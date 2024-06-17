عمرو دياب يحيي أولى حفلات صيف 2024 بالساحل الشمالي.. 29 يونيو

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 29 يونيو الجاري وذلك داخل إحدى المنتجعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.

ويشارك عمرو دياب في الحفل ادم بورت ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانية التي يتفاعل معها الجمهور وهي، يا أنا يا لاء، بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك، انت الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة، قمرين، العالم الله، نور العين، يا قمر، راجعين، شوقنا، متخافيش، الماضي، ميال.

حفل عمرو دياب ببيروت

وأحيا الأيام الماضية عمرو دياب حفلا هو الأضخم في قلب العاصمة اللبنانية بيروت ليلة أمس.

وشهد الحفل حضور أكثر من 22 ألف متفرج محققا أعلى رقم للحضور الجماهيري في حفلات صيف لبنان حتى الآن.

وللعام الثاني على التوالي تسبب حفل الهضبة في إغلاق الشوارع الرئيسية ببيروت، وذلك نظرا للتكدس المروري الذي سببه الإقبال الكبير على الحفل قبل انطلاقه بساعات.

والتقى الهضبة برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي استقبل الفنان المصري الكبير في مكتبة تقديرا على مجهوداته وحرصه على إحياء حفلاته الغنائية في لبنان.

وقبل انطلاق الحفل احتشد الآلاف في انتظار صعود عمرو دياب مرددين أشهر أغانيه حتى صعد لخشبة المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ"

وحيا عمرو دياب جمهوره قائلا: “سعيد جدا بتواجدي للسنة الثانية على التوالي في بيروت وخصوصا أن الحضور الجماهيري في كل مرة أكبر من اللي قبلها”.

حفل عمرو دياب بدبي

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل آخر في دبي غدا حيث أعلنت الجهة المنظمة عن إقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في آخر حفلات الهضبة هناك.