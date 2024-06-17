الإثنين 17 يونيو 2024
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مستشار وزير التعليم العالي: الوزارة تقدم العديد من التسهيلات لنشر الباحثين أبحاثهم بالخارج

مستشار وزير التعليم
مستشار وزير التعليم العالي

أكدت الدكتوة عبير الشاطر مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نشر الباحثين أبحاثهم في الخارج يعمل على تحسين مستوى الجامعات عالميا والارتقاء في التصنيفات العالمية المختلفة، مشيرة إلي تطبيق مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أهم أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

 الوزارة تقدم العديد من التسهيلات لنشر الباحثين أبحاثهم بالخارج

واضافت الشاطر أن الوزارة تقوم بتقدم الكثير  من التسهيلات لنشر ابحاث الباحثين في المجلات العلمية ومنها مُبادرة (STAR) وهي  مُبادرة فريدة من نوعها، حيث تم تطويرها لتزويد المؤلفين والباحثين بإمكانية الوصول المجاني إلى المقالات العلمية في المجلات الدولية والإقليمية الرائدة في جميع المجالات المتخصصة، وذلك تخفيف العبء المادي على الباحثين المصريين في النشر والتصفح بمجلات (Taylor & Francis) الدولية. 

إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف التايمز

واوضحت الشاطر انه إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف التايمز في نسخته الأخيرة للعام 2024، بزيادة كبيرة عن العام الماضى 2023 والذى شهد إدراج 28 جامعة مصرية، مشيرا إلي  أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الكبير  من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار؛ وذلك من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وكذلك تمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، فضلًا عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار متحدث وزارة التعليم العالي أن سياسات دعم البحث العلمي وزيادة تمويله، والتعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، ادي الي زيادة عدد الجامعات في التصنيفات العالمية، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

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