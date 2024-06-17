الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد محمود: وافقت على المشاركة في “أعلى نسبة مشاهدة” بعد قراءة 5 حلقات من السيناريو

الفنان محمد محمود
الفنان محمد محمود

قال الفنان محمد محمود، إنه وافق على المشاركة في مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، بعد قراءة 5 حلقات من السيناريو فقط، بسبب إيمانه الشديد بالمعاني التي تحملها هذه الشخصية.

مخاطر السوشيال ميديا


وأكد الفنان محمد محمود خلال لقائه ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن العمل وصل للجمهور بسرعة وسهولة شديدة، وذلك لأن هذا العمل يناقش قضية مجتمعية هامة، وهذه القضية متمثلة في انتشار السوشيال ورغبة الفتيات في الشهرة والظهور.

وتابع:" يجب على الآباء متابعة الأبناء باستمرار في ظل عالم السوشيال ميديا التي اجتاحت المجتمعات العربية بصورة مخيفة".

“أعلى نسبة مشاهدة”

ويسلط مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الضوء على قصص حقيقية لشرائح مجتمعية في مصر تعاني من الفقر والتهميش الاجتماعي. يعكس المسلسل الواقع المؤلم الذي يواجهه الكثيرون في المجتمع ويحاول نقل رسالة قوية حول الحاجة إلى توفير فرص أفضل وتحسين الأوضاع المعيشية للجميع.

محمد محمود الفنان محمد محمود التاسعة يوسف الحسيني الاولى

الأكثر قراءة

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

بائع غزل البنات بسوهاج يتحدث لـ«الدستور» عن سبب حزنه

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

زلزال الانشقاقات.. نتنياهو يعلن حل «مجلس الحرب» ويدخل فى صراع مفتوح مع الجيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله