محمد محمود: وافقت على المشاركة في “أعلى نسبة مشاهدة” بعد قراءة 5 حلقات من السيناريو

قال الفنان محمد محمود، إنه وافق على المشاركة في مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، بعد قراءة 5 حلقات من السيناريو فقط، بسبب إيمانه الشديد بالمعاني التي تحملها هذه الشخصية.

مخاطر السوشيال ميديا



وأكد الفنان محمد محمود خلال لقائه ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن العمل وصل للجمهور بسرعة وسهولة شديدة، وذلك لأن هذا العمل يناقش قضية مجتمعية هامة، وهذه القضية متمثلة في انتشار السوشيال ورغبة الفتيات في الشهرة والظهور.

وتابع:" يجب على الآباء متابعة الأبناء باستمرار في ظل عالم السوشيال ميديا التي اجتاحت المجتمعات العربية بصورة مخيفة".

“أعلى نسبة مشاهدة”

ويسلط مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الضوء على قصص حقيقية لشرائح مجتمعية في مصر تعاني من الفقر والتهميش الاجتماعي. يعكس المسلسل الواقع المؤلم الذي يواجهه الكثيرون في المجتمع ويحاول نقل رسالة قوية حول الحاجة إلى توفير فرص أفضل وتحسين الأوضاع المعيشية للجميع.