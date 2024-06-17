الفنان محمد محمود يكشف الاختلاف الجوهري بين النجم والبطل

قال الفنان محمد محمود، إن هناك فرق بين النجم والبطل، مضيا: "البطل فنان يمتلك موهبة عظيمة، بينما الفنان يكون له حضور وقبول شديد مع الجمهور، وبالتالي يتصدر النجم أفيش الفيلم أكثر من البطل، وذلك لأن هدف المنتج جمع أكبر قدر من الإيرادات".

جمع الإيرادات

وأكد الفنان محمد محمود خلال لقائه ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية: "محمود المليجي، محمود مرسي وغيرهم من النجوم كانوا أبطال ولكن ليسوا نجوم شباك".

وتابع: "البطل يكون في بعض الأحيان أقوى فنينًا من النجم، ولكن ذوق الجمهور وشباك التذاكر له مواصفات خاصة، وعدم تصدر الأبطال للسينما لا يقلل من الثقل الفني لهذا لهم".

واستطرد: "حسن حسني كان لا يستغنى عنه في أي عمل فني، ومع ذلك يمكن ألا يتصدر هذا الفنان الكبير أفيش العمل".

آخر الأعمال

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” ويقدم المسلسل رؤية مختلفة حول الظروف الاقتصادية الصعبة والانفصام الاجتماعي التي تعيشها شرائح المجتمع المصري، ويسلط الضوء على رغبة الفتيات في الشهرة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياتهن.

يسلط مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الضوء على قصص حقيقية لشرائح مجتمعية في مصر تعاني من الفقر والتهميش الاجتماعي. يعكس المسلسل الواقع المؤلم الذي يواجهه الكثيرون في المجتمع ويحاول نقل رسالة قوية حول الحاجة إلى توفير فرص أفضل وتحسين الأوضاع المعيشية للجميع.