الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير: السودان يواجه أسوأ مجاعة في ظل استمرار الحرب

السودان
السودان

ذكر تقرير صحيفة إفريقيا نيوز أن السودان يواجه أسوأ مجاعة منذ 40 عاما في ظل استمرار الحرب لعامها الثاني على التوالي. 

وحذرت السلطات الأمريكية من أن مشكلة الجوع التي يواجهها السودان قد تكون أسوأ من تلك التي شهدتها إثيوبيا قبل 40 عاما.

عرقلة الجهود الرامية إلى إدخال المساعدات 

 

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"العالم بحاجة إلى الاستيقاظ".. السودان يواجه أخطر مجاعة بالعالم منذ 40 عامًا

وبحسب المسؤولين، فقد عرقل الجانبان الجهود الرامية إلى إدخال منتجات المساعدات إلى البلاد، على الرغم من الجهود التي تبذلها منظمات الإغاثة الدولية للتأكد من أنها تجلب البضائع إلى أجزاء من البلاد.

وفي الوقت الحالي، تتجه أنظار العالم نحو غزة التي تواجه جوعاً شديداً.

إلا أن السلطات الأمريكية تحذر من أنه، طالما لم تتجه أنظار الجزار إلي بشأن الوضع في السودان، الذي ظل لفترة طويلة في قائمة الدول التي تواجه أكثر المشاكل الإنسانية في العالم، في وسوف تتمكن في وقت قصير من إنهاء تاريخ المجاعة الشديدة التي شهدتها إثيوبيا قبل 40 عامًا.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل ما لا يقل عن 14 ألف شخص، وأجبرت 10 ملايين شخص على ترك منازلهم، وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، بإنهاء احتلال قوات الدعم السريع للفاشر، منذ نحو شهرين.

وأحدثت الحرب الدائرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وأجبر الصراع، الذي اندلع في أبريل من العام الماضي، حوالي 9 ملايين شخص على الفرار من منازلهم وترك البلاد على شفا المجاعة وسط تحذير من الأمم المتحدة من احتمال وقوع أعمال إبادة جماعية في البلاد.

 

السودان الحرب مجاعة العام الثاني على التوالي الجيش السوداني

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