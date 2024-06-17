الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حديقة الحيوان بالإسكندرية تستقبل 10 آلاف زائر فى ثانى أيام عيد الأضحى

حديقة الحيوان في
حديقة الحيوان في الإسكندرية

شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية، اليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين من أهالي المحافظة والزائرين في ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تعد حديقة الحيوان أبرز المنتزهات التي يقصدها الأسر والعائلات خلال إجازة العيد.

وقالت الدكتور أمينة فتحي مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن عدد الزائرين في ثاني أيام العيد، بلغ 10آلاف بزيادة كبيرة عن أول أيام العيد الذي حقق ما يقرب من 4000زائر.

وأضافت لـ "الدستور"، أنه من المتوقع أن يزداد الإقبال خلال باقي أيام العيد، حيث تستقبل الحديقة المواطنين من جميع المحافظات، وتضم أعداد كبيرة من الحيوانات المختلفة التي تجذب الزائرين.

وأوضحت أن الحديقة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة حفاظا على صحة الحيوانات والطيور والزواحف، وذلك من توفير  الفاكهة المثلجة وقوالب الثلج وأدشاش المياه للدببة بجميع أنواعها، ورش الحيوانات بالمياه بصفة مستمره تجنبا للاحتباس الحرارى، مع إعطاء الحيوانات الفيتامينات اللازمة لرفع المناعة ومقاومة الحرارة، ورش الحديقة والطرقات للتخلص من الذباب والناموس حفاظا على صحة الحيوانات.

وأشارت إلى أن الحديقة استقبلت ولدات جديدة منها تسناس العبلنج، كما استقبلت الحديقة مولود فرس النهر انثى سُميت "هبه من الله" ولأول مرة منذ 15عامًا تستقبل الحديقة مولود لفرس النهر، كما أن الحديقة استقبلت ولدات للقرد الحبشى وايضا فقس من الدجاج الكوشين والظاووس الهندى.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

وكلف الشريف رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية، والتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، مشددًا على استمرار الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات خلال أيام العيد، موجهًا بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق.

حديقة الحيوان بالإسكندرية عيد الأضحى المبارك ولدات جديدة فرس النهر احتفالات العيد

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