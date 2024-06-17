الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. فرنسا تتقدم على النمسا بهدف في يورو 2024

فرنسا والنمسا
فرنسا والنمسا

انتهى الشوط الأول بين منتخب فرنسا ونظيره النمسا بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

الاستحواذ على مجريات اللعب في الشوط كان للديوك وصل إلى 56% مقابل 44% للنمسا.

وبدأ كيليان مبابي خطورة فرنسا مبكرة بالدقيقة 8، بعدما انفرد من الجناح الأيسر وسدد بقوة تصدى لها حارس النمسا.

وكانت أخطر فرص اللقاء لصالح النمسا في الدقيقة 35، بعدما وجد مهاجم المنتخب نفسه وجها لوجه أمام مينيان وسدد لكن الأول تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 38 ومن مجهود فردي من مبابي أرسل عرضية، حولها ووبر مدافع النمسا بالخطأ في مرماه ليمنح الديوك التقدم في اللقاء.

يورو 2024.. مبابي يقود فرنسا وسبيتزر أساسي مع النمسا

ويقود فرنسا كيليان مبابي ويجاوره في خط الهجوم ماركوس تورام، عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان، بينما يبدأ نجولو كانتي وأدريان رابيو في وسط الملعب.

وجاء تشكيل فرنسا كالآتي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كوندي، سالابيا، أوباميكانو، هيرنانديز

خط الوسط: جريزمان، رابيو، كانتي

خط الهجوم: مبابي، تورام، ديمبيلي

بينما جاء تشكيل النمسا كالآتي:

حراسة المرمى: بينتز

خط الدفاع: يوش، دانسو، ووبر، مويني

خط الوسط: سويلاد، سبيتزر، بومجرتنر، لايمر

خط الهجوم: جريلتش، جريجوتش

ويتواجد منتخبا فرنسا والنمسا في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبي بولندا وهولندا الذين التقيا أمس في مستهل مشوار المجموعة، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف.

ويسعى منتخب فرنسا، بقيادة المدرب ديدييه ديشامب، في تحقيق انطلاقة مثالية والانتصار على النمسا، أملًا في التأهل إلى نهائي يورو 2024 والتتويج باللقب في نسخته الحالية، للمرة الثالثة في تاريخ الديوك.

وفي نفس المجموعة كان منتخب هولندا افتتح مشواره بفوز صعب على بولندا بهدفين لهدف.

فرنسا النمسا يورو 2024 يورو مبابي

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