حسن سلامة: الحديث حول الهدنة التكتيكية فى غزة "حيل كاذبة"

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الشعب الفلسطيني كان ومازال وسيظل يطالب برحيل الاحتلال الصهيوني عن أرضه مهما كلفه الأمر من خسائر مادية وبشرية.

جرائم الكيان الصهيوني

وأكد الدكتور حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الحديث حول الهدنة التكتيكية ما هي إلا حيل كاذبة، حيث هناك استمرار لسياسة التجويع والحصار على غزة من قبل الكيان الصهيوني.

وأضاف في حديثه، أن نتنياهو عازم على استمرار عملياته العسكرية رغم الصمود الفلسطيني.

وأشار إلى أن الدولة المصرية وقفت للكيان الصهيوني بكل قوة لمنع تنفيذ فكرة الإبادة الجماعية.

شهداء غزة

كانت قد أفادت الصحة الفلسطينية، بأن الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتهما 10 شهداء و73 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أكدت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37347 شهيدًا و85372 مصابًا منذ 7 أكتوبر.