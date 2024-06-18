8 خطوات لحماية نفسك وأسرتك حال حدوث حريق بالسيارة

إجراءات هامة قد يغفل عنها البعض من قائدي السيارات حال حدوث حريق في السيارة أثناء القيادة أو غيرها، حتى يتم إطفاء الحريق ومنعا لامتداده.

اجراءات في حال حدوث حريق بالسيارة

الدستور تكشف لقراءها عن الإجراءات التي يجب اتباعها عند حدوث حريق بالسيارة.

أوقف السيارة وأخرج الجميع منها أوقف تشغيل المحرك في الحال فك قفل الكبوت ولكن دون أن تفتحه اخرج من السيارة حتى لو كان الحريق بسيط ابتعد عن السيارة وقف بعيدا واتصل بالطواري للحصول على الدعم إذا لزم الأمر ابعد الجمهور المجتمع بعيدا عن مكان الحريق اذا كنت تعتقد أنك في أمان وكنت مدربا يمكنك أن تحاول اخماد الحريق باستخدام الطفايات المملوءة بالبودرة الجافة أو الرغاوي فقط لا تستخدم الماء أبدا في حريق المحرك حتى لا يزيد انتشار الحريق.

عدة نصائح هامة يجب اتباعها:

الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية التوصيلات الكهربائية وأجزاء الموتور يساعد على تقليل نسب اندلاع الحريق.

وفي كافة مواقف الحريق لابد وأن يتذكر الشخص أن أمانة وسلامة المواطنين يكون في المقام الأول لأن السيارة من الممكن إحلالها بأخرى أما الإنسان فلا.

لابد من التدرب الجيد على كيفية استخداممطفأة الحريق وكيفية فتحها بحرص بالغ