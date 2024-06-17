الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الخارجية الأمريكية": على حكومة إسرائيل تسهيل دخول المساعدات إلى غزة

ماثيو ميلر المتحدث
ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن تشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية قرار إسرائيلي لا يخص الولايات المتحدة، جاء ذلك وفقًا لمؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار "ميلر"، إلى أنه إذا لم تكن المساعدات التي تدخل غزة كافية فنحن نخاطب الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات تسهل دخول وتوزيع المساعدات.

وأضاف، أن هناك مشاكل تواجه توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من بينها الهجوم على شاحنات المساعدات من متظاهرين إسرائيليين، ونواصل العمل مع الإسرائيليين لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين الوضع الإنساني في جنوب غزة.

متحدث الخارجية الأمريكية الخارجية الامريكية المساعدات الإنسانية الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

البيت الأبيض: استقالة جانتس من حكومة الحرب الإسرائيلية شأن إسرائيلى خاص

آلاف المتظاهرين يتوجهون إلى مقر إقامة نتنياهو بالقدس الغربية للمطالبة بإسقاط حكومته

البيت الأبيض: المحادثات مع مصر وقطر بشأن دفع مقترح الهدنة فى غزة قدمًا لا تزال مستمرة

خبير فى الشأن الفرنسى: بعض الأحزاب اليمينية لها نظرة عنصرية

وثيقة إسرائيلية: الجيش والمخابرات علما بهجوم حماس قبل 3 أسابيع من 7 أكتوبر

مخاوف من تداعيات صعود تيار اليمين إلى مناصب الاتحاد الأوروبي

جانتس: يجب عودة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر

إعلام حوثي: 5 غارات أمريكية بريطانية على مطار الحديدة

الأكثر قراءة

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

بائع غزل البنات بسوهاج يتحدث لـ«الدستور» عن سبب حزنه

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

زلزال الانشقاقات.. نتنياهو يعلن حل «مجلس الحرب» ويدخل فى صراع مفتوح مع الجيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله