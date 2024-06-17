"الخارجية الأمريكية": على حكومة إسرائيل تسهيل دخول المساعدات إلى غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن تشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية قرار إسرائيلي لا يخص الولايات المتحدة، جاء ذلك وفقًا لمؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار "ميلر"، إلى أنه إذا لم تكن المساعدات التي تدخل غزة كافية فنحن نخاطب الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات تسهل دخول وتوزيع المساعدات.

وأضاف، أن هناك مشاكل تواجه توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من بينها الهجوم على شاحنات المساعدات من متظاهرين إسرائيليين، ونواصل العمل مع الإسرائيليين لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين الوضع الإنساني في جنوب غزة.