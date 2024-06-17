الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نحن أمام صورة فلسطينية فريدة يدعمها موقف مصري ثابت وراسخ.. مقدمة نارية لعمرو خليل

عمرو خليل
عمرو خليل

بدء الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، برنامجه بمقدمة نارية، حيث قال:" قتلت إسرائيل بحربها المدمرة وجرائمها كل مظاهر الفرحة والبهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع: "حرمت إسرائيل الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني من الاحتفال بالأعياد كغيرهم من شعوب الأرض، فرضت على غزة قصة قتل ونزوح لا مثيل له حاصرت الضفة الغربية بالاقتحامات والاحتقالات التي لا تنقطع رغم هذه المأساة وتلك الأهوال".

وأردف: "أثبت شعب الفلسطيني للعالم كله أنه متمسك بحقوقه ملتف حول هدف واحد هو تحرير أرضه المحتلة ومُصر على تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، فنحن أمام صورة فلسطينية فريدة يدعمها موقف مصري ثابت وراسخ مدافع عنها ومساند لها بكل السبل وعلى كفة الأصعدة".

أما على الجانب الآخر فمشهد إسرائيل شديد الانقسام والتخبط، حاول بنيامين نتنياهو ترسيخه من وحدة مصطنعه منذ بدء الحرب، حتى انقلب السحر على الساحر فالحرب طالت والخلافات تضرب إسرائيل من كل اتجاه والفشل يلاحقها من الشمال إلى الجنوب.

صورة فلسطينية عمرو خليل موقف مصري القاهرة الإخبارية من مصر

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