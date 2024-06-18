الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات الحصول على ترخيص تجاري.. "الأوراق والشروط"

ترخيص تجاري
ترخيص تجاري

يبحث الكثير من المواطنين عن إجراءات الحصول على ترخيص تجاري والتي يتم وضعها على السيارات وفقا لقانون المرور.

إجراءات الحصول على ترخيص تجاري

 يجوز منح رخص لوحات معدنية تجارية لمن يزاول صناعة المركبات أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة بالسجل التجاري وللأشخاص الاعتبارية العامة.

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استخدام اللوحات التجارية

  1. انتقال المركبة من مقر الوصول أو المصنع أو المصنع إلى المحل التجاري.
  2. تجربة المركبة بعد إصلاحها أو أمام المشترى
  3. انتقال المركبة إلى قسم المرور المختص للترخيص أو من قسم المرور إلى المكان الذي يحدده طالب الترخيص في حالة عد إتمام إجراءات الترخيص.

الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص تجاري

  1. نموذج 251 مرور.
  2. إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له "بطاقة الرقم القومي"
  3. ما يفيد القيد بالسجل التجاري وكذا رخصة المحل.
  4. وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبات.
ترخيص تجاري الحصول على ترخيص تجاري إجراءات الحصول على ترخيص تجاري استخدام اللوحات التجارية قسم المرو

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