علي ماهر: لاعبو المصري أدوا المبارة بروح قتالية عالية

أعرب علي ماهر المدير الفني لفريق المصري عن سعادته بأداء لاعبيه خلال مباراة اليوم أمام الزمالك والتي أقيمت بستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري نايل.

وأضاف علي ماهر أن لاعبي فريقه قدموا أداء جيد خلال المباراة ونفذوا التعليمات والالتزام بالخطة الموضوعة للمباراة بشكل جيد طوال شوطي المباراة.

وأوضح المدير الفني أن نتيجة المباراة والتي انتهت بالفوز بهدفين مقابل هدف والحصول على ثلاث نقاط مهمة وإيجابية للغاية في مشوار الفريق ببطولة الدوري.

وحرص على ماهر على توجيه الشكر للاعبي الفريق على الأداء الرجولي والروح القتالية العالية خلال المباراة وكذلك لمجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي والمساندة المستمرة للفريق.

وفاز فريق النادي المصري على فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري نايل بتلك النتيجة يرفع فريق المصري رصيدة إلى النقطة 42 بالمركز الثاني ويتوقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة 31 بالمركز الحادي عشر.

ومن ناحية أخرى تأكد غياب الثنائي سمير فكري وأمادو با لاعبي خط وسط الفريق عن مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من يونيو الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من دوري نايل.

جاء ذلك عقب حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام الزمالك.