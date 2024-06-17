خالد إسماعيل: اقرأ روايات "موبى ديك" و"النمل الأبيض" في العيد.. لهذه الأسباب

لا يستغنى الكاتب والمثقف عن كتبه، سواء في أشد أوقاته العصيبة أو أكثرها رفاهية، مثل الأعياد والإجازات، فإن القراءة متعة ومهنة فى الوقت ذاتة للذين يحترفون كتابة الرواية والقصة القصيرة، وفي إجازة عيد الأضحى المبارك، تواصلت "الدستور" بالروائى خالد إسماعيل للكشف عن قراءته خلال إجازة العيد.

قراءات الروائي خالد إسماعيل في إجازة عيد الأضحى

قال خالد إسماعيل، في حديث خاص لـ"الدستور"، إنه في إجازة عيد الأضحى، التي تبدأ من يوم "الوقوف بعرفة " أو "يوم الوقفة " كما يسميه المصريون، اعتاد أن يخصص مجموعة روايات ليقرأها، وهذا العام اختار رواية "موبى ديك" للكاتب "هرمان ملفل".

ولفت خالد إسماعيل إلى أن هذه الرواية تعتبر رواية رائدة وهذا جعلها محل خلاف بين النقاد والأدباء في العالم، وقال عنها الفيلسوف "شوبنهاور" إنها من أهم الروايات التي كتبها الإنسان، وهي تضع صاحبها مع "شكسبير" وغيره من أدباء العالم الكبار.

وحول موضوع الرواية، قال خالد إسماعيل: "هذه رواية رائدة، تحكي عن مهنة صيد الحيتان، وتقدم كل شىء عن هذه المهنة القاسية، وتحولت إلى فيلم سينمائي، ولكن الكتابة تختلف عن الصورة السينمائية، ونمط كتابة هذه الرواية يقوم على "السرد" و" الحوا" على طريقة "السارد العليم" أو "الراوى العليم" الذي يقدم معلومات ومواقف إنسانية ومشاهد روائية، ممتعة ومفيدة للقارىء، مشيرًا إلى أن ترجمة المترجم "‘إحسان عباس" ممتعة، جعلت القارىء العربي يقبل على قراءة هذه الرواية المهمة.

خالد إسماعيل: اقرأ رواية النمل الأبيض لأنها تقدم صورة لمجتمع جنوب الصعيد في ظل الانفتاح الاقتصادي

وقرر خالد إسماعيل أيضًا قراءة أعمال أخرى في عيد الأضحى، قائلًا: اقرأ أيضا رواية "النمل الأبيض" في طبعة جديدة صدرت مؤخرا عن دار "تشكيل" للنشر والتوزيع، وهذه الرواية كتبها الكاتب الكبير الراحل "عبدالوهاب الأسواني" وصدرت طبعتها الأولى عن سلسلة "روايات الهلال" وحققت نجاحًا، واستقبلها النقاد استقبالًا طيبًا.

وعن هذه الرواية يتحدث إسماعيل: "رواية النمل الأبيض تقدم صورة لمجتمع جنوب الصعيد "بالتحديد منطقة أسوان" في ظل "الانفتاح الاقتصادي" في عهد الرئيس "السادات "وهو الانفتاح الذي تسبب في سقوط شرائح اجتماعية في قبضة الفقر والأزمات النفسية والأخلاقية، وصعود شرائح أخرى، وتحقيقها الثراء غير المشروع، والاسم الذي أطلقه الكاتب ـ عبدالوهاب الأسواني ـ له مبرر درامي في الرواية، فالنمل الذي عشش في سقف البيت المصنوع من الخشب، أدى إلى انهيارات، تستلزم تطهير البيت من هذا النمل الضار، وكانت النار، هي الوسيلة الوحيدة لتطهير البيت من أعشاش النمل الأبيض، الذي يهدد حيوات سكان البيت.

“فساد الأمكنة” ضمن خطة القراءة في إجازة عيد الأضحى

ومن ضمن خطة قراءات العيد أيضًا للروائي والقاص خالد إسماعيل، كشف: "سأضع رواية "فساد الأمكنة " للروائي "صبري موسى" ضمن قراءاتي الخاصة بإجازة عيد الأضحى، وهي رواية حققت شهرة ونال عنها الكاتب الراحل ـ صبري موسى ـ جائزة أحسن كتاب في معرض القاهرة للكتاب، وجائزة الدولة التشجيعية، وكتبها بعد حصوله على منحة تفرغ من وزارة الثقافة.

وعن الرواية، لفت إسماعيل إلى أنها تقدم تفاصيل عن منطقة "البحر الأحمر" المشهورة بالثروات المعدنية، ولأن مؤلفها رحمه الله كان صحفيًا في مجلة "صباح الخير" نشرها في حلقات على صفحات المجلة وحققت قبولًا لدى القراء، ومازالت محل اهتمام القراء، رغم صدورها في سبعينيات القرن العشرين.

واختتم الروائي خالد إسماعيل، حديثه مع “الدستور”: وبجانب هذه الروايات أتمنى أن أتمكن من إنهاء كتاب "الناس في صعيد مصر" وهو من تأليف طبيبة أوروبية جاءت إلى الصعيد في أوائل القرن العشرين ضمن قوافل طبية، وقدمت معلومات عن مجتمع الصعيد في تلك الفترة التي كانت فيها مصر تحت الاحتلال البريطاني وكانت الخدمات الطبية المقدمة للفلاحين فقيرة للغاية، الأمر الذي جعل الفلاحين يعتمدون على الطب الشعبي والوصفات المتوارثة، التي تعتمد على الأعشاب والنباتات التي تنبت في البيئة المصرية.