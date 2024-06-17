الصلاة من أجل غزة.. كيف احتفل مسلمو آسيا بعيد الأضحى؟

احتفل المسلمون في آسيا يوم الاثنين بعيد الأضحى، بالطعام والصلاة من أجل سكان غزة الذين يعانون من الحرب بين إسرائيل وحماس.

احتفال بعيد الاضحى اليوم الاثنين

واحتفلت معظم دول آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا والهند وبنغلاديش، بعيد الأضحى يوم الاثنين، بينما احتفل المسلمون في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وليبيا ومصر واليمن، بالعيد يوم الأحد.

ويوم الاثنين، انضم المصلون كتفًا إلى كتف إلى صلاة الجماعة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ودعا الخطباء في خطبهم الناس إلى الدعاء للمسلمين في غزة ورفح.

وقال أحد المصلين عدي براسيتيا بعد الصلاة في أحد الحقول بجنوب جاكرتا: “صلواتنا وأفكارنا مع إخوتنا وأخواتنا الذين يعانون الآن في فلسطين، كما ان هناك العديد من الفرص المتاحة لنا الآن لتوجيه مساعدتنا من خلال الجمعيات الخيرية."

واحتفل القرويون في ديماك، وهي بلدة تقع في مقاطعة جاوة الوسطى، بالعيد بموكب من الماشية يسمى "أبيتان" كشكل من أشكال الامتنان للطعام والحصاد. يحضرون الطعام في أوعية من الخيزران إلى ساحة البلدة حيث يتناولون الطعام معًا بعد الصلاة.

ويعتقد السكان المحليون أن الموكب سيوفر الرخاء وأن الكارثة ستحدث إذا تم التخلي عنه.

وفي ماليزيا، انضم رئيس الوزراء أنور إبراهيم إلى آلاف المصلين، بما في ذلك السياح الأجانب، وأدى صلاة الفجر في مسجد بالقرب من مكتبه في بوتراجايا جنوب العاصمة كوالالمبور.

وفي الوقت نفسه، في سوق الجملة في سيلايانغ، خارج العاصمة، ركع العمال المسلمون هناك على حصير موضوع على قطعة كبيرة من القماش الأبيض وضعت خارج السوق لأداء صلواتهم.

وقال أنور في رسالته إن فرصة الذهاب لأداء فريضة الحج إلى مكة هي إحدى عطايا الله العظيمة ويجب أن تجعل المرء أكثر زهدًا وبساطة.

وقال أنور: “أدعو المسلمين إلى أن يعيشوا رسالة البساطة التي يبشر بها الحج، وأن يكونوا دائما متواضعين وألا ينبهروا بجاذبية الثروات الدنيوية المؤقتة، ودعونا لا نحيد عن هذا الهدف. يجب أن يكون العالم جسرًا إلى الأرض الأبدية.

واحتفل المسلمون في الهند، حيث يشكلون 14% من السكان، بعيد الأضحى يوم الاثنين في جميع أنحاء البلاد.

وفي نيودلهي، أدى الآلاف الصلاة في المسجد الجامع التاريخي، وهو مسجد يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر. اجتمعت العائلات في الصباح الباكر وتبادل الكثير من الناس العناق والتمنيات بعد الصلاة. وتجمع العديد من تجار الماعز في الشوارع المؤدية إلى المسجد حيث ساومهم الناس على أفضل الأسعار.