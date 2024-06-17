اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك بعد السقوط أمام المصرى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عقد اجتماع طارئ خلال الساعات القليلة القادمة؛ لتحديد طريقة الرد على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق خلال لقائهم مساء اليوم أمام المصري، والتي شهدت خسارة الأبيض بهدفين لهدف.

وشهدت المباراة جدلا تحكيمياً كبيراً، مما جعل مجلس الزمالك يقرر عقد اجتماع طارئ وإصدار بيان عقب انتهاء الاجتماع.

وتغلب المصري البورسعيدي على نظيره الزمالك، بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

ورفع المصري رصيده إلى 42 نقطة في وصافة دوري نايل، بينما تواجد الزمالك بالمركز الـ11 بـ31 نقطة.