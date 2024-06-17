الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد فهمى: مشاهد المكسيكى بفيلم "عصابة الماكس" ليست سهلة

عصابة الماكس
عصابة الماكس

أعرب الفنان أحمد فهمي، عن سعادته بردود الأفعال حول فيلم "عصابة الماكس"، والذي يشارك به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي.

وقال أحمد فهمي إن فيلم عصابة الماكس فيلم عائلي كوميدي بسيط، وأنه انجذب منذ البداية للسيناريو الخاص به، مشيرا إلى أنه أعجب بالفكرة وقام بالتحضير للسيناريو بعد ذلك رفقة مؤلفي الفيلم.

وتابع: أن تحضيرات كتابة سيناريو فيلم عصابة الماكس استغرق عدة أشهر، مشيرا إلى أن التصوير كان مضغوطا بشكل كبير لسرعة الالتحاق بموسم أفلام عيد الأضحى، حيث قاموا بالتصوير قبل وأثناء وبعد شهر رمضان المنقضي، معربا عن رضائه بنتيجة الفيلم في المونتاج وأنه ينتظر رأي الجمهور في قاعات السينما.

وعن الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير قال إن الفيلم كان مليئا بالصعوبات، وذلك بسبب تصوير مشاهده في العديد من مواقع التصوير الخارجية، والتي كانت تعتمد السفر لأكثر من محافظة وكذلك مشاهد الحركة الكبيرة نظرا لطبيعة الأحداث، مؤكدا أنه لم يكن هناك مشاهد سهلة في هذا الفيلم على الإطلاق.

وتحدث أحمد فهمي عن كواليس تصوير فيلم "عصابة الماكس"، وقال إن الكواليس كانت أكثر من رائعة وكانت مليئة بالبهجة على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا كفريق عمل خلال التصوير قائلا: "أوس أوس" أكثر واحد كان بيعمل فينا مقالب في الكواليس.

وتحدث أحمد فهمي عن المنافسة بين الأفلام في موسم عيد الأضحى، وقال إن هذا الموسم بالتحديد يعتبر من أكبر مواسم السينمائية على مدار العام، ويعرض دائما خلالها أضخم الأعمال السينمائية، مشيرا إلى أن هذا الموسم يشهد تحديا لكبار النجوم وأبرزها فيلم ولاد رزق 3 – القاضية، ويعتبر من الأفلام التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة وكسر حاجز كبير من النجاح بالجزء الأول والثاني، متمنيا أن ينال الجزء الثالث نجاحا أكبر، كما تمنى النجاح لفيلم "اللعب مع العيال" للفنان محمد إمام، وكذلك فيلم "أهل الكهف" متمنيًا أن يخرج الجميع من هذا الموسم ناجحا.

وعن أعمال السينمائية القادمة قال إنه يحضر في الوقت الحالي لفيلم جديد يحمل اسم "أحمد وأحمد"، والذي أتعاون فيه مع النجم الكبير أحمد السقا والذي أتشرف بأنه ظهر كضيف شرف مميز في أحداث فيلم عصابة الماكس موجها له التحية والتقدير.
قصة وأحداث فيلم "عصابة الماكس"
فيلم "عصابة الماكس" تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

صناع وأبطال فيلم "عصابة الماكس"

فيلم "عصابة الماكس" بطولة: أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبوالسعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبدالخالق.

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