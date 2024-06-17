ما الفارق بين مهام مجلس النواب ومجلس الشيوخ؟

يواصل البرلمان المصري بغرفتيه "مجلس النواب ومجلس الشيوخ"، ممارسة مهامهم التي نص عليها الدستور المصري والقانون.

وترصد "الدستور" في السطور التالية الفرق بين اختصاصات مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

اختصاصات مجلس النواب:



• التشريع.

• إقرار المعاهدات والاتفاقات.

• إقرار الخطة والموازنة.

• الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

• مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

• تعديل الدستور.

• إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ.

بينما يختص مجلس الشيوخ ذات الطبيعة الاستشارية والأخد برأيه في:



• اقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام.

• اقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

• مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

• معاهدات الصلح والتحالف وما يرتبط بحقوق السيادة.

• مشروعات القوانين ومنها المكملة للدستور المحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

• ما يتصل بالسياسة العامة للدولة أو في الشئون العربية أو الخارجية.