محافظ الغربية: ذبح 983 أضحية بالمجازر فى ثانى أيام عيد الأضحى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جهود مديرية الطب البيطري في متابعة أعمال ذبح أضاحي الجمعيات الخيرية والأهالي بمجازر المحافظة والتأكد من إتمام الذبح بصورة صحية لضمان وصول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي في ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وقام الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري، بالمرور على عدد من المجازر للاطمئنان على انتظام العمل بها، موضحًا استمرار الذبح داخل المجازر بالمجان، حيث تم ذبح ٩٨٣ أضحية بالمجان خلال ثان أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على تواجد جميع الأطباء بشكل مكثف داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح.

وشدد رحمي على اتباع كافة الإجراءات داخل المجازر، واتباع كافة التعليمات الواردة لمواجهة الأمراض والتشديد على الإجراءات الوقائية وتطبيقها بكل حزم.

جدير بالذكر أن الغربية تضم عدد ٢٠ مجزرا حكوميا والتي تعمل بكامل قوتها طوال أيام عيد الأضحى وتقدم خدمة الذبح بالمجان للمواطنين.