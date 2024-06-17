روح العمل الجماعي تجمع المسلمون والهندوس للاحتفال بعيد الأضحى

سلطت صحيفة "آراب نيوز" الضوء على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في الهند، مشيرة إلى أن المسلمين والهندوس يجتمعون للاحتفال بعيد الأضحى.

وأشار التقرير إلى أن الهند، التي تحتضن أكبر أقلية مسلمة في العالم، حيث يبلغ عددها 200 مليون شخص، تشهد تقليديًا اجتماع المسلمين والهندوس خلال المهرجانات الدينية للاحتفال بأعياد بعضهم البعض.

روح العمل الجماعي تجمع المسلمون والهندوس للاحتفال بعيد الاضحى



أفاد التقرير أن المسلمين والهندوس في الهند احتفلوا بعيد الأضحى يوم الاثنين بروح العمل الجماعي، حيث قاموا بتقاسم وجبات الطعام احتفالاً بعيد التضحية.

وبوجود أكثر من 200 مليون شخص يعتنقون الإسلام، فإن الهند التي تحتضن أغلبية هندوسية تضم أكبر أقلية مسلمة في العالم.

انضم المسلمون الهنود إلى صلاة الجماعة في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين لبدء احتفالاتهم بعيد الأضحى، حيث يعتبر "العيد هو أقدس عيد بالنسبة لنا".

وقال محمد ألطاف، الذي يعيش في دلهي، لصحيفة عرب نيوز: "يبدأ اليوم بصلاة الصبح في المسجد القريب، ثم نجهز ذبيحة الماعز".

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى لإحياء ذكرى امتحان النبي إبراهيم عندما أمره الله بذبح ابنه، ولإظهار استعداده للقيام بذلك، يقوم المسلمون في جميع أنحاء العالم بذبح حيوان، عادة ما يكون ماعزًا أو خروفًا أو بقرة، ويوزعون اللحوم على الأقارب والفقراء.

وقال ألطاف: "أعتز (بالترحيب) بجيراني الهندوس في منزلي عندما يأتون لتناول وجبة خاصة". "أنا أعيش في مجتمع مختلط، وكان من المعتاد لسنوات عديدة أن أدعو أصدقائي الهندوس من المجتمع وخارجه للمشاركة في الطعام الذي نعده في هذه المناسبة الخاصة."

عادة ما تقوم أسرة ألطاف بإعداد عدة تحضيرات من لحم الضأن وطبق حلو واحد على الأقل لخدمة الضيوف.

"ليس هذا فحسب، بل نقوم بتوزيع اللحوم النيئة من الحيوانات المضحية على أقاربنا وأصدقائنا الهندوس أيضًا. وأضاف: "هذا اللحم مقدس للغاية، والجميع يفهم ذلك".

وواجه المسلمون الهنود تمييزا وتحديات متزايدة في العقد الماضي، مصحوبة بالتوترات وأعمال الشغب التي أشعلتها سياسات الأغلبية لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي اليميني، الذي صعد إلى السلطة في عام 2014.

وعلى الرغم من حوادث العنف الطائفي، يعتقد ألطاف أن هناك أشخاصًا "يعرفون قيمة الاحتفال بالمهرجان معًا"، من أجل الحفاظ على "روح الهند العلمانية حية".

وقال ناصر خان، أحد سكان مدينة ماليركوتلا في البنجاب، إن روح العمل الجماعي تربط المجتمعات المتنوعة في الهند.

وقال خان: “عيد الأضحى يعني السعادة.. هذا عيد خالص للغاية، ونحتفل به بالكثير من الفرح”.

"في الهند، العيد ليس مهرجاناً لدين واحد، حيث يشارك الناس من جميع الأديان في مهرجانات بعضهم البعض. في العيد، ندعو أصدقائنا الهندوس والسيخ لتناول العشاء معنا والمشاركة في كل ما نقوم بإعداده، كما أنها تصبح مناسبة لتأكيد إحساسنا بالانتماء للمجتمع وتعزيز روابطنا المجتمعية”.

وكانت البروفيسورة إسبيتا هالدر، وهي امرأة هندوسية من كلكتا، تنضم أيضًا إلى الاحتفالات مع أصدقائها المسلمين في هذا العيد، "نحن بحاجة إلى خلق قصة من الانسجام. وقالت: "يقترب الناس من بعضهم البعض خلال هذا المهرجان".

وقالت مها دونديال، وهي امرأة هندوسية أخرى مقيمة في لكناو، إن العيد كان دائمًا "جزءًا من حياتنا". لقد تعلمت تقليد الانضمام إلى ولائم العيد من والدها وواصلت ذلك منذ ذلك الحين مع أصدقائها المسلمين.

كما ان "الأمة التي تحتفل معًا تبقى معًا، والمهرجانات ليست دينية فحسب، بل هي ثقافة مشتركة.

وقال دونديال : "يسعدنا الاحتفال بمهرجانات ديوالي وهولي مع الأصدقاء المسلمين".

واضاف انه من المهم أيضًا أنه في هذا الوقت الذي يتم فيه إثارة الكراهية بسبب السياسة، نحافظ على السرد البديل الحقيقي للوئام والعمل الجماعي، كما إنها أفضل طريقة يمكننا أن نفكر بها لإخبار أصدقائنا المسلمين أنهم ليسوا وحدهم. نحن سوية."