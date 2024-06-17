الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لو عايزة توفري فلوسك.. طرق تحضير ماسكات ترطيب للشعر

ماسكات ترطيب للشعر
ماسكات ترطيب للشعر

العناية بالشعر تتطلب الاهتمام بترطيبه بانتظام للحفاظ على صحته ولمعانه، ويعد استخدام ماسكات الترطيب المنزلية واحدة من أفضل الطرق الطبيعية لتحقيق ذلك، فهي لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة وتساعد في تغذية الشعر بعمق. سنستعرض هنا بعض الوصفات السهلة لتحضير ماسكات ترطيب فعالة للشعر.

ماسك زيت الزيتون والعسل

المكونات:

- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

- 2 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.

أهمية استخدام كريمات الترطيب للشعر

الطريقة:

1. امزجي زيت الزيتون مع العسل في وعاء صغير حتى يتجانسا.

2. ضعي المزيج على شعرك بدءًا من الجذور وصولًا إلى الأطراف.

3. قومي بتغطية شعرك بقبعة بلاستيكية واتركي الماسك لمدة 30 دقيقة.

4. اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر جيدًا.

ماسك الأفوكادو وزيت جوز الهند

المكونات:

- نصف ثمرة أفوكادو ناضجة.

- 2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة:

1. اهرسي الأفوكادو جيدًا حتى يصبح خاليًا من الكتل.

2. أضيفي زيت جوز الهند إلى الأفوكادو المهروس واخلطيهما جيدًا.

3. ضعي الخليط على شعرك مع التركيز على الأطراف.

4. اتركي الماسك لمدة 20-30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.

ماسك البيض واللبن الزبادي

المكونات:

- 1 بيضة.

- 3 ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي. 

الطريقة:

1. اخفقي البيضة جيدًا في وعاء.

2. أضيفي اللبن الزبادي إلى البيضة المخفوقة وامزجيهما جيدًا.

3. ضعي الماسك على شعرك وفروة رأسك.

4. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.

ماسك الموز والعسل

المكونات:

- 1 موزة ناضجة.

- 1 ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة:

1. اهرسي الموزة جيدًا حتى تصبح عجينة ناعمة.

2. أضيفي العسل إلى الموز المهروس وامزجيهما جيدًا.

3. ضعي الماسك على شعرك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

4. اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو.


إن استخدام ماسكات الترطيب الطبيعية بانتظام يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحة ولمعان شعرك. يمكن لهذه الماسكات أن تساعد في تعزيز نمو الشعر، وتقليل تقصفه، وتحسين ملمسه.

جربي هذه الوصفات البسيطة والمكونات الطبيعية للاستمتاع بشعر صحي وجميل.

طرق تحضير ماسكات ترطيب للشعر تحضير ماسكات ترطيب للشعر تحضير ماسكات ماسكات ماسكات ترطيب للشعر ترطيب للشعر

مواد متعلقة

زي الحرير.. وصفات طبيعية لحماية شعرك من التساقط في الصيف

7 ماسكات طبيعية.. إزاي تخلي وشك ينور بدون مكياج

تزامنًا مع ارتفاع الحرارة. نصائح لحماية شعرك من الجفاف

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

تعمل على تحفيز نمو الشعر.. تعرف على فوائد الحلبة للشعر

كل ما تريد معرفته عن فوائد زيت الزيتون للشعر 2024

فوائد زيت الروزمارى للشعر: تأثيراته المذهلة.. وطريقة استخدامه

وصفة فريدة سيف النصر للشعر.. للتقوية والإنبات

الأكثر قراءة

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

بائع غزل البنات بسوهاج يتحدث لـ«الدستور» عن سبب حزنه

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

زلزال الانشقاقات.. نتنياهو يعلن حل «مجلس الحرب» ويدخل فى صراع مفتوح مع الجيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله