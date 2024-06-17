لو عايزة توفري فلوسك.. طرق تحضير ماسكات ترطيب للشعر

العناية بالشعر تتطلب الاهتمام بترطيبه بانتظام للحفاظ على صحته ولمعانه، ويعد استخدام ماسكات الترطيب المنزلية واحدة من أفضل الطرق الطبيعية لتحقيق ذلك، فهي لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة وتساعد في تغذية الشعر بعمق. سنستعرض هنا بعض الوصفات السهلة لتحضير ماسكات ترطيب فعالة للشعر.

ماسك زيت الزيتون والعسل

المكونات:

- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

- 2 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.

الطريقة:

1. امزجي زيت الزيتون مع العسل في وعاء صغير حتى يتجانسا.

2. ضعي المزيج على شعرك بدءًا من الجذور وصولًا إلى الأطراف.

3. قومي بتغطية شعرك بقبعة بلاستيكية واتركي الماسك لمدة 30 دقيقة.

4. اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر جيدًا.

ماسك الأفوكادو وزيت جوز الهند

المكونات:

- نصف ثمرة أفوكادو ناضجة.

- 2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة:

1. اهرسي الأفوكادو جيدًا حتى يصبح خاليًا من الكتل.

2. أضيفي زيت جوز الهند إلى الأفوكادو المهروس واخلطيهما جيدًا.

3. ضعي الخليط على شعرك مع التركيز على الأطراف.

4. اتركي الماسك لمدة 20-30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.

ماسك البيض واللبن الزبادي

المكونات:

- 1 بيضة.

- 3 ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي.

الطريقة:

1. اخفقي البيضة جيدًا في وعاء.

2. أضيفي اللبن الزبادي إلى البيضة المخفوقة وامزجيهما جيدًا.

3. ضعي الماسك على شعرك وفروة رأسك.

4. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.

ماسك الموز والعسل

المكونات:

- 1 موزة ناضجة.

- 1 ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة:

1. اهرسي الموزة جيدًا حتى تصبح عجينة ناعمة.

2. أضيفي العسل إلى الموز المهروس وامزجيهما جيدًا.

3. ضعي الماسك على شعرك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

4. اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو.



إن استخدام ماسكات الترطيب الطبيعية بانتظام يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحة ولمعان شعرك. يمكن لهذه الماسكات أن تساعد في تعزيز نمو الشعر، وتقليل تقصفه، وتحسين ملمسه.

جربي هذه الوصفات البسيطة والمكونات الطبيعية للاستمتاع بشعر صحي وجميل.