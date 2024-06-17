فى ثانى أيام عيد الأضحى.. إنقاذ 49 مصطافا من الغرق بدمياط

شهدت مدينة رأس البر في دمياط استمرار الإقبال من الزائرين خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة لتوفير كافة الخدمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المدينة.

وشهدت الشواطئ إقبالا كبيرا من الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث يجرى عمل فريق الإنقاذ حتى غروب الشمس فى ظل كافة التجهيزات التى تم تنفيذها من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم لتجميع الأطفال التائهين لحين تسليمهم إلى ذويهم، هذا إلى جانب منطقة خاصة بالمعدات، حيث نجحت جهود الفرق فى إنقاذ 49 حالة من الغرق وتسليم 75 طفلا تائها إلى ذويهم.



وعلى جانب آخر؛ امتلأت الساحات التى تم تجهيزها لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد، كما انتظمت حركة النقل الداخلية لسيارات الأجرة بالمسارات المحددة لها، علاوة على سير الأتوبيس السياحى والطفطف بطول شارع بورسعيد.