الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل زيارة المسجد النبوى من مناسك الحج؟.. أمين الفتوى بالإفتاء يجيب

المسجد النبوي
المسجد النبوي

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن الحجاج بعد يوم العيد يصبح لديهم واجبا من الواجبات يسمى "رمي الجمرات" ويكون يومي 11 و12، ومن الممكن أن تتعجل الناس، أي تكتفي بهذا، ومن الممكن أن يكملوا يوم ثالث وهو يوم 13 لمن تأخر. 

وأضاف الدكتور محمود شلبي خلال لقائه ببرنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة مثلًا يوم العيد وسعى، فبذلك تكون مناسك الحج قد انتهت، ومن الممكن أن يطوف طواف الوداع إذا تيسر معه ذلك. 

وتابع: "الحجاج الذين لم يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج يذهبون لزيارته بعد الحج".

مناسك الحج زيارة النبي زيارة المسجد النبوي الدكتور محمود شلبي طواف الإفاضة

الأكثر قراءة

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصري

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

بائع غزل البنات بسوهاج يتحدث لـ«الدستور» عن سبب حزنه

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد الشواطئ لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين (صور)

عقوبة رفع حصان بالموتسيكل في عيد الأضحى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله