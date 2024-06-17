هل زيارة المسجد النبوى من مناسك الحج؟.. أمين الفتوى بالإفتاء يجيب

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن الحجاج بعد يوم العيد يصبح لديهم واجبا من الواجبات يسمى "رمي الجمرات" ويكون يومي 11 و12، ومن الممكن أن تتعجل الناس، أي تكتفي بهذا، ومن الممكن أن يكملوا يوم ثالث وهو يوم 13 لمن تأخر.

وأضاف الدكتور محمود شلبي خلال لقائه ببرنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة مثلًا يوم العيد وسعى، فبذلك تكون مناسك الحج قد انتهت، ومن الممكن أن يطوف طواف الوداع إذا تيسر معه ذلك.

وتابع: "الحجاج الذين لم يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج يذهبون لزيارته بعد الحج".