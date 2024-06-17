خبير فى الشأن الفرنسى: بعض الأحزاب اليمينية لها نظرة عنصرية

قال مجيد بودن خبير في الشأن الفرنسي، إن الحياة السياسية في فرنسا تفرق بين اليمين المعتدل واليمين المتطرف، وهذا لأسباب سياسية وتاريخية.

وأضاف "بودن"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم" المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الفرق بين اليمين المتطرف واليمين المعتدل، هو أن اليمين المعتدل له نظرة ليبرالية في الاقتصاد والمجتمع، ولكن اليمين المتطرف له نظرة عنصرية في سياسته على التمييز لصالح المواطنين الأصليين والمهاجرينو وكذلك بين حتى المواطنين الذين هم من أصول مهاجرة.

وأشار إلى أن قانون الجنسية الفرنسية مبني على قانون الأرض، مهما كانت جنسية الوالدين، وبالتالي المسألة أخلاقية حضارية، ولهذا السبب كان صعود اليمين المتطرف ملحوظًا.