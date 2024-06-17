مشروبات تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن

من الممكن فقدان الوزن إذا التزمت باللياقة البدنية المنتظمة وبقيت على نظام غذائي صحي، وايضا التحكم بدقة فيما تأكله على مدار اليوم، خاصة خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وتناول الكثير من اللحوم.

وحسب موقع Hindustan times فإنه يمكن القيام بتناول بعض المشروبات التي تساعد على إنقاص الوزن وتعمل على التخلص من الوزن الزائد.

أفضل مشروبات لخسارة الوزن:

الماء:

يعد الماء أحد أفضل الحلول لإنقاص الوزن لأنه خال من السعرات الحرارية ويشعرك بالشبع.

عصير العنب:

إن شرب كوب صغير من عصير العنب قبل النوم قد يساعدك على النوم وحرق الدهون أثناء النوم، وتشير الدراسات إلى أن إطلاق الأنسولين ليلًا؛ بسبب تناول الكربوهيدرات البسيطة، مثل العصير، ينظم إيقاعات الجسم البيولوجية.

وتشير الأبحاث إلى أن ريسفيراترول، أحد مضادات الأكسدة الموجودة في العنب، يحول الدهون البيضاء المخزنة للسعرات الحرارية إلى دهون بنية تحرق السعرات الحرارية.



شاي القرفة:

تناول شاي القرفة قبل الليل يمكن أن يساعد في عملية التمثيل الغذائي لديك، فالقرفة لها العديد من التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للبكتيريا ويعمل هذا المزيج كمشروب للتخلص من السموم وقد يؤدي استهلاكه إلى العديد من المزايا، يمكنك تحليته بالقليل من العسل.

عصير الخيار والبقدونس:

الخيار غني بالمياه والألياف، ويحتوي على سعرات حرارية أقل من معظم العصائر ويشتهر البقدونس بخصائصه المعتدلة في إدرار البول ومحتواه العالي من المعادن والفيتامينات هذه الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية تعزز فقدان الوزن.

القهوة:

يعمل الكافيين الموجود في القهوة كمنشط، مما يزيد من حرق السعرات الحرارية، مادة الكافيين تعمل على خفض مستويات هرمون الجريلين، وهو الهرمون المحفز للجوع، وبالتالي يمكن للكافيين تعزيز الشبع مع تقليل تناول الطعام

وتشير الدراسات إلى أن الأفراد الذين تناولوا المشروبات التي تحتوي على الكافيين كانوا أكثر قدرة على الحفاظ على فقدان الوزن لديهم من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، مما يعني أن مستهلكي القهوة قد يحافظون بسهولة على أهدافهم المتعلقة بإنقاص الوزن.

الشاي الأسود:

كشفت الأبحاث أن الشاي الأسود يشجع نمو البكتيريا المفيدة في المعدة، مما يعزز صحة الأمعاء ويحتوي على البوليفينول والفلافونويدات الموجودة في النباتات مثل الكاتيكين، تساعد مضادات الأكسدة هذه في إنقاص الوزن.

وأفاد الباحثون أن أولئك الذين شربوا ثلاثة أكواب من الشاي الأسود كل يوم لمدة ثلاثة أشهر فقدوا الوزن وكان لديهم محيط خصر أصغر.



ماء بالليمون والعسل:

يساعد الليمون في حرق الدهون والتمثيل الغذائي يزعم أن العسل يساعد في إنقاص الوزن، يعمل الليمون والعسل معًا بشكل جيد لمساعدتك على إنقاص الوزن، وإزالة السموم من الجسم وشفاء حب الشباب.

يمكن خلط نصف ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ وتناوله مرتين في اليوم.

عصير الأناناس:

يساعد عصير الأناناس في عملية الهضم ويزيد من قدرة الجسم على امتصاص ومعالجة العناصر الغذائية، إن الإنزيم المسمى بروميلين الموجود في الأناناس يزيد من معدل الأيض ويعتبر عصير الأناناس من أكثر المشروبات فعالية في إنقاص الوزن.

عصير خضار أخضر:

يمكن للخضروات الورقية الخضراء، مثل الملفوف والسبانخ والكزبرة، أن تقلل من وزن الجسم فهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل وزن الجسم والدهون مع مرور الوقت.

المحتوى المنخفض من السكر في الخضروات الخضراء يجعلها واحدة من أكثر المشروبات فعالية لإنقاص الوزن، اصنع عصيرًا باستخدام السبانخ أو الخيار أو التفاح الأخضر أو الكزبرة أو الكرفس وضع عليه عسل النحل التحلية.