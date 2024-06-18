الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مميزات في العمل.. توقعات برج السرطان اليوم الثلاثاء

برج السرطان
برج السرطان

يبحث العديد من المواطنين عن توقعات برج السرطان  اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ يونيو من حيث الجانب الصحي والعاطفيّ والمهني وعلي كل الجوانب التي تخص هذا البرج الذي يتميز بالهدوء في هذا السياق وخلال التقرير التالي نرصد جميع الجوانب لبرج السرطان في كافة الأصعدة الحياتية واليك التفاصيل

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى

إن تفاعلاتك في العمل اليوم تحقق نتائج إيجابية، وذلك بفضل قدرتك على التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب. تحمل كلماتك وزنًا ووضوحًا أكبر، مما يجعل هذا يوما ممتازا للتواصل مع الزملاء والرؤساء.

 

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برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

قد تجد إعجابًا جديدًا بصفات شريك حياتك، ربما لم تلاحظها من قبل ولا يؤدي هذا التحول إلى تعميق تقديرك فحسب، بل يعزز أيضًا تواصلك، مما يسمح لك برؤية مدى حظك في التواصل معه على مستوى أعمق.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

قد تجد نفسك ممزقًا بين الالتزام بروتين صحي والانغماس في القليل من الحلوى. في حين أنه من الطبيعي تمامًا أن ترغب في الحصول على الأفضل في كلا العالمين، إلا أن العبور اليوم يشجعك على إيجاد التوازن. ربما يمكنك أن تسمح لنفسك ببعض التسلية بعد القيام ببعض الأنشطة البدنية. الأمر كله يتعلق بالاعتدال وعدم الشعور بالذنب تجاه الاستمتاع بمتع الحياة الصغيرة.

مواصفات برج السرطان 

• برج حنين آوى
• عاطفى جدًا
• حساس زيادة عن اللزوم
• بيكرة الكذب
• مخلص جدًا
• غير محظوظ اطلاقًا
• عندة عزة نفس رهيبه
• معطاء لأقصي حد
• عندة القدرة انه يهوّن على الناس
• مستمع جيدًا لكنه وحيد
• مش بيعرف يشتكى وتملى كاتم فى قلبه ويظهر عكس ذلك
• بيحب الوحدة
• كريم جدًا جدًا
• مع الأسف عمره م بيلاقي التقدير لا من قريب ولا غريب
• نفسه فى حاجات كتير وأولها التقدير والمحبه من غير ما يطلب
• لو حَب بيقول
• برج طفل فى نفسه بالرغم من مسؤلياته
• سهل تراضيه بالحنيه
• صعب ينسي الكلام الجارح والناس الى ظلمته
• عنده يقين انه تملى هيكون أفضل وإن ربنا شايل ليه حاجات حلوة بالرغم من كل الى شافه
• بيحب البحر والسكون والطبيعه
• بيكره المنافقين
• خفيف الدم
• عصبى جدًا
• بيتوتى وبيعشق كل حاجه قديمه خاصه بالتراث

 

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