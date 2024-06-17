الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحنجرة الحديدية قصة الكاتب الروسي ميخائيل بولفاكوف عن عثرات العمل الأول

بولفاكوف
بولفاكوف

الحنجرة الحديدية هي واحدة من القصص الفريدة للكاتب الروسي ميخائيل بولفاكوف المولود في مدينة كييف 1891 والذي توفي في روسيا عام 1940 وترك إرثا أدبيا مهما أثرى المكتبة العالمية بقصصه ورواياته ومسرحياته البديعة.

وتعد رواية الحرس الأبيض هي العمل الأدبي الأهم لميخائيل بولفاكوف.

تفاصيل القصة

تعد قصة الحنجرة الذهبية هي القصة الأجمل فى المجموعة القصصية مذكرات طبيب شاب للكاتب الروسي ميخائيل بولفاكوف.

ويحكي الكاتب في قصته الحنجرة الحديدية عن موقف عصيب عاشه في أيام عمله الأولى كطبيب في إحدى المستشفيات الروسية، حين دخلت عليه عجوز وابنتها وحفيدتها الطفلة التي لم تبلغ العاشرة والتي وصفها بولفاكوف أنها اجمل من الملائكة، كان اسمها ليديكا وكانت مصابة باختناق شديد بسب تضخم اللوزتين بصورة كبيرة. 

شعر الطبيب الشاب بالرعب حيال الموقف لقد ازرق لون الطفلة فأوشكت على الهلاك بسبب انقطاع الأكسجين الذي لا يمكنه الوصول إلى رئتيها عبر الحنجرة المغلقة والتي سماها الكاتب الحنجرة الحديدية وكأنها باب سجن يمنع دخول الهواء إلى الداخل. 

لم يكن أمام الطبيب الشاب الذي تخرج منذ شهرين فقط ولا يملك أي خبرة في المجال الطبي سوى حل واحد، وهو أن يقوم بإجراء عملية جراحية لا يعلم عنها شيئا.

بعد محاولات مضنية مع الأم والجده حصل على الموافقة، تعثر مرات ومرات أثناء إجراء العملية لدرجة أنه قرر أن ينتحر حين يرجع إلى مقر إقامته بعد تيقنه أنه تسرع في اتخاذ قراره وقال في نفسه لو تركت الطفلة تموت في العنبر بلا جرح في رقبتها لكان ذلك أفضل لي ولها، وبرغم كل هذا الخوف وبرغم الإحباط حاول مرات ومرات ثم نجح فى نهاية المطاف.

الهدف من القصة 

أراد بولفاكوف ان يقول إن أي عمل فى بداياته يكون عصيبا لذا على كل إنسان أن يتحلى بالصبر. 

من جماليات القصة أن الكاتب استخدم أسلوبا تشويقيا يجعل الكاتب مترقبا ومتأهبا هل سينجح الطبيب الشاب أم سيفشل وتموت الفتاة بجرح في الرقبة، كما أن بولفاكوف كان محترفا في التكثيف الذي يعد الميزة الأولى في كتابة القصة القصيرة.

الكاتب الروسى ميخائيل بولفاكوف أدب روسى قصة الحنجرة الحديدية يسرى ابوالقاسم من روائع الادب العالمى

الأكثر قراءة

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

بائع غزل البنات بسوهاج يتحدث لـ«الدستور» عن سبب حزنه

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

زلزال الانشقاقات.. نتنياهو يعلن حل «مجلس الحرب» ويدخل فى صراع مفتوح مع الجيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله