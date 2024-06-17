الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الاتحاد الديمقراطى" يهنئ "التنسيقية" بعيد تأسيسها الـ6: أثرت الحياة السياسية ورفعت وعى الشباب

حسن ترك
حسن ترك

هنأ الحزب الاتحادي الديمقراطي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة عيد تأسيسها السادس.

وأكد المحاسب حسن ترك، رئيس الحزب، أن التنسيقية أثرت الحياة السياسية المصرية، وزادت من اهتمام ووعي الشباب المصري وفتحت الباب للشباب؛ للمشاركة والتفاعل في الحياة السياسية المصرية، حيث قدمت نماذج وكوادر شبابية قيادية مشرفة ضربت أروع الأمثلة في القيادة لما تتمتع به من ثقافة ووطنية لا حدود لها، مؤكدًا الدور الرائع والرائد الذي يقوم به شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين داخل الدولة المصرية.

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حزب الريادة: تنسيقية شباب الأحزاب إضافة حقيقية للعمل الحزبى والسياسى


فيما أكد الدكتور محمد كامل صديق أمين شباب الجمهورية، أن التنسيقية أثرت السياسة المصرية، بشكل ملموس يعبر عن شباب وفكر الدولة المصرية في اختيار الكوادر في مختلف المجالات، ليعكس مفهوم الجمهورية الجديدة بفكر شبابي كبير متفتح، ويعي ويفكر فيما يحتاج له الوطن والمواطن وأن شعار شباب التنسيقية سياسة بمفهوم جديد هو ليس بشعار، وإنما تحول من قول إلي فعل، حيث قدم شباب التنسيقية السياسة بمفهومها الجديد السياسة الشابة المستنيرة والواعدة لبناء وطن شاب قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات.

الحزب الاتحادي الديمقراطي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المحاسب حسن ترك وعي الشباب السياسية المصرية

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