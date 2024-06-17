الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن الخاتمة.. وفاة تاسع حاجة من الفيوم أثناء تأدية مناسك الحج

وفاة تاسع حاجة من
وفاة تاسع حاجة من الفيوم أثناء تأدية مناسك الح

توفيت سيدة تُدعى هنيه علي عبد الظاهر تبلغ من العمر 49 عاما من قرية الخالديه التابعة لمركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم.

وسادت حالة من الحزن والأسي بقرية الخالديه فور معرفتهم بنبأ وفاتها وتداولت صورتها عدد من الصفحات داعين الله عز وجل أن يرحمها ويغفر لها.

وقال عادل عبد الظاهر احد اقارب الحاجه المتوفية، إن الحاجه هنيه كانت تتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة، وكانت دائما تسال الله حسن الخاتمة وأن تلقى ربها على جبل عرفات وقد استجاب الله لطلبها فماتت في أفضل الأيام وأفضل العبادات وأفضل البقاع.

وأضاف أن أسرتها سوف تتلقى العزاء بقرية الخالديه مسقط رأس الراحلة بعد صلاة العشاء أمام منزلها.

وتعد هذه الحالة هي التاسعة من الذين توفوا أثناء تأدية مناسك الحج بالأراضي السعودية من محافظة الفيوم.

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IMG-20240617-WA0023
وفاة تاسع حاجة من الفيوم أثناء تأدية مناسك الحج الفيوم مركز ومدينة ابشواي تأدية مناسك الحج السعودية

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