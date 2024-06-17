خلال آخر شهور الحمل.. أطعمة مهمة يجب الحرص على تناولها

تعد فترة الحمل من أهم الفترات في حياة المرأة، وتتطلب اهتمامًا خاصًا بالنظام الغذائي لضمان صحة الأم والجنين. خلال الشهور الأخيرة من الحمل، يزداد الاحتياج إلى بعض العناصر الغذائية لضمان النمو السليم للجنين وتحضير الجسم للولادة. وفيما يلي أبرز الأطعمة المهمة للحامل خلال الشهور الأخيرة.

الأطعمة الغنية بالبروتينات: البروتين ضروري لنمو أنسجة الجنين وتطور العضلات والأعضاء. يمكن الحصول على البروتين من اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم: الكالسيوم أساسي لتطوير عظام وأسنان الجنين. الأطعمة الغنية بالكالسيوم تشمل الحليب ومنتجاته مثل الجبن والزبادي، بالإضافة إلى الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب.



الأطعمة الغنية بالحديد: الحديد مهم لتكوين الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين في الدم. ومن الأطعمة الغنية بالحديد: اللحوم الحمراء، والكبد، والدواجن، والأسماك، والبقوليات، والخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ، والمكسرات.

الأطعمة الغنية بحمض الفوليك: حمض الفوليك ضروري لتجنب تشوهات الأنبوب العصبي في الجنين. يوجد حمض الفوليك في الخضروات الورقية، والفواكه الحمضية، والمكسرات، والفاصوليا، والحبوب الكاملة.

الأطعمة الغنية بالألياف: الألياف تساعد في الهضم وتجنب الإمساك الذي قد يكون مشكلة شائعة خلال الحمل. يمكن الحصول على الألياف من الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والبقوليات.

الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية: هذه الأحماض ضرورية لتطوير دماغ الجنين. توجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون، والتونة، وفي بذور الكتان، والجوز.

الأطعمة الغنية بفيتامين C: هذا الفيتامين مهم لتعزيز مناعة الأم والجنين وللمساعدة في امتصاص الحديد. يوجد في الفواكه الحمضية مثل البرتقال، والجريب فروت، والفراولة، والكيوي، والفلفل الأحمر.

الأطعمة الغنية بالماء والسوائل: الحفاظ على ترطيب الجسم أمر مهم خاصةً مع زيادة حجم الدم وتجنب احتباس السوائل. شرب كميات كافية من الماء، والعصائر الطبيعية، وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

بإضافة هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي اليومي، يمكن للحامل ضمان حصولها هي وجنينها على العناصر الغذائية اللازمة للنمو الصحي والاستعداد للولادة. ومن الضروري دائمًا استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على نصائح مخصصة تلائم الحالة الصحية الفردية.