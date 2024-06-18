الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محتاج الحب.. توقعات برج الجوزاء اليوم الثلاثاء ١٨ يونيو

برج الجوزاء
برج الجوزاء

يبحث العديد من المواطنين عن توقعات برج الجوزاء  اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ يونيو من حيث الجانب الصحي والعاطفيّ والمهني وعلي كل الجوانب التي تخص هذا البرج الذي يتميز بالهدوء في هذا السياق وخلال التقرير التالي نرصد جميع الجوانب لبرج الحمل في كافة الأصعدة الحياتية واليك التفاصيل الخاصة ببرج الجوزاء ليوم الثلاثاء الموافق من الشهر ١٨ يونيو خلال السطور المقبلة  

برج الجوزاء توقعات الصحة:

 الصحة العامة للجوزاء ليست الأفضل يبدو ان الفترة الماضية قد بذل فيها مجهود كبير ولكنك تكابر وتعاند جسدك وتستمر في بذل المجهود رغم احساسك بالإجهاد. حاول أن تريح نفسك حتى تستطيع الاستمرار في نشاطك المعتاد، أنصت لجسدك.

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توقعات برج الجوزاء في العمل: 

برغم الجهد الكبير الذي بذلته في الفترة الاخيرة الا ان الناتج عنه غير مرضي لك، الرسالة الموجهة لك أن تستمر في عملك ولا تنظر الى أهدافك التي لم تتحقق بعد، انظر الى ما قمت بإنجازه. أنت تستثمر للمستقبل.

توقعات برج الجوزاء في المال

الحالة الماية يبدو عليها الاضطراب والمخاوف، ربما تكاثرت عليك الأعباء وانت مازالت على نفس الوضع دون تطور او زيادة، لا تخف ولا تشعر أنك وحيد وليس بيدك شيء، يجب أن تنظر نظرة واقعية لدخلك وتحدد خطة عملية في الإنفاق حتى تتجاوز هذا الوقت الصعب.

توقعات برج الجوزاء في الحب

يعتني الجوزاء بشريكه هذه الفترة وينظر له باهتمام ويفيض من عطاءه واهتمامه رغم متاعبه، يشعر بالمسئولية تجاه شريكه ويدلله كالأطفال. استمر فاستقرارك العاطفي سوف يساعدك كثيرا وستجد شريكك يبادلك نفس الاهتمام والعطاء.

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