الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل الأيس كوفي في الصيف

الأيس كوفي
الأيس كوفي

يعتبر الأيس كوفي من المشروبات المنعشة والمفضلة لدى الكثيرين خلال فصل الصيف، حيث يمنح الجسم برودة وانتعاشًا إلى جانب نكهة القهوة الغنية. وفيما يلي طريقة عمل الأيس كوفي بخطوات سهلة وبسيطة.
 المكونات:

1. كوب واحد من القهوة المثلجة (يمكن تحضيرها عبر تحضير القهوة السوداء وتركها لتبرد).

2. نصف كوب من الحليب البارد (يمكن استخدام حليب اللوز أو حليب جوز الهند كبديل للنباتيين).

3. ملعقة كبيرة من السكر (حسب الرغبة).

4. مكعبات ثلج.

5. كريمة مخفوقة (اختياري).

طريقة التحضير:

1 تحضير القهوة: ابدأ بتحضير القهوة السوداء بالطريقة المعتادة، سواء باستخدام آلة القهوة أو بالتنقيط. بعد تحضير القهوة، اتركها لتبرد تمامًا. يمكن وضعها في الثلاجة لتسريع عملية التبريد.

2 تحضير كوب الأيس كوفي: في كوب زجاجي كبير، املأ نصفه بمكعبات الثلج.

3 إضافة القهوة والحليب: اسكب القهوة المثلجة فوق مكعبات الثلج حتى يصل مستوى القهوة إلى منتصف الكوب أو أكثر قليلًا، ثم أضف الحليب البارد. 

4 التحلية والتزيين: أضف ملعقة كبيرة من السكر أو حسب الرغبة، وحرّك المكونات جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا. إذا كنت تفضل طعمًا أكثر ثراءً، يمكن إضافة الكريمة المخفوقة فوق المشروب.
 

طريقة عمل الأيس كوفي بأسهل طريقة ممكنة

5 التقديم: قدم الأيس كوفي على الفور مع ماصة للشرب (قشّة) واستمتع بالمشروب المنعش.

نصائح إضافية:

- يمكن استخدام الحليب المكثف المحلى بدلًا من الحليب العادي والسكر، وذلك لإضافة نكهة أغنى.

- لإضافة نكهة مختلفة، يمكن استخدام قطرات من الفانيليا أو القرفة.

- يمكن استخدام قهوة منزوعة الكافيين إذا كنت تفضل تجنب الكافيين.

بهذه الطريقة السهلة والسريعة، يمكنك تحضير الأيس كوفي في المنزل والاستمتاع بمشروب بارد ومنعش في أيام الصيف الحارة.

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