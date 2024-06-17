الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دوري نايل.. التعادل الإيجابي 2/2 يحسم مواجهة الإسماعيلي وإنبي

الإسماعيلي
الإسماعيلي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة الإسماعيلي وإنبي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ستاد الإسماعيلية، في ثاني أيام الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

افتتح التسجيل أولا للإسماعيلي، عن طريق مروان حمدي، في الدقيقة الـ28، من تمريرة زميله نادر فرج للاعب، الذي أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكنها خادعت حارس إنبي وتسكن شباكه.

وبعد هجوم مكثف، ينجح مصطفى شكشك، في إدراك التعادل لإنبي، في الدقيقة الـ45+5، من تصويبة زميله مودي ناصر يمين منطقة الجزاء، تصدى لها محمد فوزي حارس الإسماعيلي، لترتد الكرة للاعب مجددا، الذي قام بوضعها داخل الشباك.

ومن انفراد تام، يضيف محمد حمدي، ثاني أهداف الفريق البترولي، وذلك في الدقيقة الـ69.

وبعدما ظن الجميع أن المباراة انتهت لصالح إنبي، يدرك محمد الدسوقي التعادل للإسماعيلي من ضربة جزاء، وذلك في الدقيقة الـ90+5 من عمر المباراة.

وشهدت أحداث الشوط الأول، إلغاء حكم الساحة محمود ناصف، هدفا للإسماعيلي سجله خالد النبريصي، بداعي وجود تسلل على اللاعب، وذلك في الدقيقة الـ10.

وبهذه النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده لـ28 نقطة، في المركز الثالث عشر، أما إنبي أصبح لديها 37 نقطة، في المركز الرابع مؤقتا، لحين انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري غدا.

الاسماعيلى دوري نايل انبى مسابقة دوري نايل التعادل الإيجابي بين الإسماعيلي وإنبي

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