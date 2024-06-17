الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير علاقات دولية: إذا تعرض اليمين المتطرف لضغوط أكثر من ذلك سيتم الاستغناء عن نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور رامي عاشور، خبير العلاقات الدولية، إن تداعيات تفكيك مجلس الحرب من الممكن أن يؤثر على قوة الحكومة الصهيونية، وبالتالي من الممكن التضحية بنتنياهو من أجل حماية مستقبل اليمين المتطرف الذي من الممكن أن يتأثر سلبًا من سياسة نتنياهو.

التفكير في التخلص من نتنياهو 

وأكد الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نتنياهو هو صورة وانعكاس لليمين المتطرف، وبالتالي إذا تعرض اليمين المتطرف لضغوط أكثر من ذلك فسوف يلجأ إلى التضحية بنتنياهو.

الأحزاب الصهيونية المتطرفة 

وأشار إلى أن الأحزاب اليمينة المتطرفة في إسرائيل لها جوانب متطرفة بصورة كبيرة، لذا نتوقع الفترة المقبلة أن يكون داخل هذه الأحزاب الفترة المقبلة المزيد من الحزم.

وتابع: "التخلص من نتنياهو سيكون بناء على الضغوط الشعبية الصهيونية، ولحماية اليمين المتطرف من الابتعاد عن السلطة".

الأحزاب المتطرفة الصهيونية اكسترا نيوز قناة اكسترا نيوز رامي عاشور

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